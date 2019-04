Además de referencia defensiva y uno de los líderes espirituales del vestuario, Alberto Díaz también comienza a ser un termómetro en este Unicaja. Desde su regreso tras tres meses lesionado, la ausencia más grande de su carrera, el equipo ganó dos partidos. En ambos el malagueño exhibió una versión mayúscula, en los dos lados de la pista teniendo un impacto altísimo. Ante el San Pablo Burgos invirtió la cuesta después de un arranque dubitativo.

"Hacía falta porque venimos de un palo duro, la gente estaba dolida y sin buenas sensaciones. Se notaron un poco al principio esas dudas, pero el equipo respondió y nos ayuda a seguir", confesaba después el malagueño entre bambalinas, que se congratulaba por la respuesta colectiva a la errática salida: "No teníamos buenas sensaciones y se trasladó en los primeros minutos. Un poco de nerviosismo y frustración porque no salían las cosas, pero nos recompusimos y trabajamos unidos".

Un triunfo que sirvió para que el club de Los Guindos volviera a ponerse en pie. Escocieron las derrotas en Lugo y en Valencia, especialmente la última por obvias razones, que conformaron una de las semanas negras del curso. "Evidentemente es dura, toca el orgullo y es algo que como jugadores sufrimos y nos duele. El deporte es así, creo que fuimos capaces de aprender y de seguir trabajando duro y demostrar que no es la imagen que queremos dar. Una semana complicada para todos porque no nos gusta tener esa sensación, estábamos un poco dolidos en nuestro orgullo. Es la mejor forma de pasar página y mirar hacia arriba", aseguraba Alberto, que aún ve alicientes a la temporada por más que la vía a la Euroliga se haya cerrado: "Nosotros tenemos que seguir jugando y dándolo todo. El equipo necesitaba seguir feliz y con la dinámica que queremos. Nos viene bien y a pesar de las dudas mejoramos nuestro nivel. Nosotros tenemos que seguir compitiendo, luchando cada partido y seguimos trabajando para hacer lo mejor posible".

El base tiene claro cuál es el diagnóstico tras la debacle en La Fonteta, que dejaba en al ambiente una percepción de campaña finalizada. "Un poco esas dudas que tuvimos al inicio y luego supimos resolver. Estuvimos unidos y a pesar de las complicaciones seguimos trabajando sin agachar la cabeza y eso fue la clave", admitía el canterano cajista, que incidía en las sensaciones positivas, fiel a su filosofía personal: "Nosotros tenemos que seguir jugando y dándolo todo. El equipo necesitaba seguir feliz y con la dinámica que queremos. Nos viene bien y a pesar de las dudas mejoramos nuestro nivel".

" Lo he pasado muy mal durante estos meses y ahora poder jugar sin dolor es algo que me alivia"

El tropiezo con el Valencia Básket desencadenó en un toque de atención de la zona noble de la entidad verde a la plantilla y al cuerpo técnico. Alberto Díaz le imprime normalidad a la reunión: "Somos deportistas, somos profesionales. Son cosas que pasan y es lo más normal. Evidentemente el club está implicado con nosotros, igual que nosotros con el club. Es lo más normal. Somos personas adultas, las cosas nos la decimos a la cara, lo que haya que decir, y no pasa nada. Es verdad que es una gran muestra de ellos porque confían en nosotros y siguen confiando".

Una de las cuestiones en la que hay que dar pasos adelante es en el rendimiento a domicilio, del que el pelirrojo habla sin tapujos. "Cada partido es muy importante para nosotros. Es verdad que fuera de casa nos cuesta encontrar el ritmo, no estamos siendo constantes y es una oportunidad para seguir mejorando", reconocía. Alberto lleva cinco partidos desde su vuelta a las pistas, donde Casimiro le devolvió los galones que tenía antes de caer lesionado. Tiene buenas sensaciones el '9' verde. "Me encuentro bien. Al final lo he pasado muy mal durante estos meses y ahora poder jugar sin dolor es algo que me alivia. Me da un plus más de motivación", remachaba.