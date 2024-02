La alegría del Unicaja Mijas: "Hemos fliplado"

La satisfacción en el Unicaja era plena tras el estreno oficial del primer equipo femenino, el Unicaja Mijas, en el Martín Carpena. Fueron 2.271 espectadores los que se acercaron horas antes del duelo del masculino en ACB a ver a las jugadoras malagueñas debutar en las tablas del Palacio. Una experiencia iniciática de la que las jóvenes (nueve canteranas) cajistas disfrutaron muchísimo.

Jesús Lázaro, histórico jugador del club y miembro del equipo campeón de Copa y Liga a comienzos del siglo, es el técnico. "Fue muy emocionante toda la semana, la preparación, el despliegue que ha hecho el club para que podamos jugar antes que el masculino ha sido brutal. Las chavalas fliparon y nos costó mucho jugar, era muy difícil por todo lo de alrededor. El otro equipo también juega, tuvimos más problemas de los habituales con la defensa en zona, pero a base de garra llegamos incluso con opciones de ganar el average, que era importante, pero más lo era la suma de la victoria jugando la primera vez en el Carpena, que fue precioso. El otro equipo estuvo fantástico y tuvimos muchos altibajos. Queríamos que el ritmo sobrepasase a los nervios, pero nos costó", definía el que fuera base cordobés.

"Muy divertido, ver a todo el mundo ahí... Mi mujer estaba a pie de pista, se hizo un homenaje a las jugadoras míticas del baloncesto malagueño. Ella jugó en el Tokiauto y el Caja de Ronda, echaron el día comiendo y después vinieron. Es muy importante que ellas lo sientan como propio lo que pudimos vivir. Hicimos cosas que normalmente no hacemos, nos equivocamos, pero es lo normal", contextualizaba Lázaro, que asegura que el club piensa en grande también con el Femenino: "Era importante esta fecha, este acontecimiento, ser capaces de toda la logística del equipo masculino usarla para el femenino y que todo el mundo vea que el club está a esto, que vamos a esa paridad. Estamos en Segunda División y llegaremos a Primera. Y cuando estemos en Primera ya veremos cómo las cosas van cambiando. Lo más importante es que este equipo tiene nueve jugadoras que han estado en la cantera. Con este equipo competimos y vamos a salir de los puestos de abajo. Sería una ilusión grande y ellas lo piensan ser capaces de jugar el play off, con este roster, tanta gente de Málaga y de la cantera. Tenemos a Clara da Silva, con 17 años, que lidera el equipo. No estuvo bien esta vez, pero nos lidera todos los días, es una jugadora brutal. Es portuguesa y vino aquí como infantil, con 13 años. Siendo junior de segundo año lidera al equipo. Son muchas cosas alrededor y dimos un paso enorme".

"Fue divertido de ver, a pesar de que no estuvimos bien, bien, bien. Vinieron 20 o 30 veces de gente de la que viene a Los Guindos. Esa gente crea opinión, estas chavalas juegan bien, vamos a verlas... Ya que el masculino es capital del mundo del baloncesto, con la Copa este año, el femenino debe serlo igual", reflexionaba el técnico, que celebraba la llegada de Marta Fernández a la estructura del club: "Viene a sumar, todo lo que sea sumar.... Una jugadora con mucha experiencia, con muchos kilómetros en el baloncesto, tenerla aquí ayudando es un lujo".

Marta Ortega, capitana del equipo, decía que "fue increíble, desde dentro sentíamos que la afición nos apoyaba un montonazo, que es lo que necesitábamos en algún momento del partido. No consigo describir lo que sentimos, increíble, sin palabras. Cada una aportamos lo nuestro. Cada una sabe lo que tiene que aportar en cada situación. Es trabajo de todas, estoy muy contenta y todas aportamos muchísimo", decía la jugadora, que de pequeña venía al Carpena y pudo jugar en esa pista: "Fue la primera oportunidad en el Carpena. Me sorprendió que vinieran mucho niño chico y mucha niña chica, nosotros queremos transmitirle que el deporte femenino también es muy bonito, que los partidos están muy competidos y que vengan a vernos porque fue increíble".

"Es verdad que llevamos una racha de victorias y eso nos permite mirar más hacia arriba. A seguir trabajando y consiguiendo victorias y a ver si conseguimos los objetivos. Me gustaría hablar de play off, es complicado, pero estamos trabajando para ello y la racha es buena", exhortaba para lo que viene de temporada.

Salomé García, una de las pocas veteranas del equipo, reconocía que "fue muy abrumador, una gran sensación de satisfacción y nos lo merecíamos. Encima de que ganamos fue muy positivo, hubo mucha alegría e ilusión. Creo que dimos muy buena imagen, que hemos enganchado a gente que aún no nos había visto y es muy positivo. Es muy importante que en el masculino como en el femenino hay mucha gente joven que viene a ver los partidos, el hecho de que una niña pueda sentirse identificada con el club es algo muy positivo de cara a enganchar a gente que juega a este deporte", sentenciaba.