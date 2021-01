El AS Monáco sigue sin competir en la Jeep Élite y manda un aviso

El AS Monáco ha sumado otra semana sin competir en la Jeep Élite y no juega un partido en la competición francesa desde el 26 de diciembre. La pandemia del COVID-19 frenó la liga gala y por ejemplo los de Mitrovic sólo jugaron hasta ahora siete partidos, con un balance de 6-1. Por poner en perspectiva, el Unicaja disputó 19 en la ACB. Da alcance de las dificultades que están teniendo en el país galo para poder cumplir con el calendario del principal torneo de baloncesto. Estos días algunos clubes sí saltaron a la pista para recuperar alguna jornada atrasada, aunque el próximo rival cajista en la Eurocup no tiene un duelo fechado hasta el 23 de enero frente al JL Bourg.

Sí participó en la Copa de Francia la semana anterior, donde cayó eliminado. Y le permitió no perder el ritmo competitivo la Eurocup, donde tenía varios choques por recuperar en diciembre. Sí empezaron bien los galos el Top 16 con una contundente victoria fuera de casa frente al Nanterre. Marchan primeros del Grupo E hasta el momento. Este martes reciben en el Stade Louis II al equipo malagueño, en un encuentro que puede definir de manera importante de cara a cuartos. La necesidad de los de Luis Casimiro es muy grande en mitad de una crisis deportiva de mucho calado y otra derrota abriría una brecha con el Monáco de dos victorias. Quedarían cuatro partidos por delante. Son peligrosos los del Principado, que han formado una plantilla con mucho talento y físico. Allí espera Lessort.

Pero el club que preside el magnate ruso Sergey Dyadechko ha mandado un serio aviso a la Jeep Élite, que se reúne este martes en una asamblea para ver qué solución dan a este complicado escenario. "Por supuesto, todos estamos en tiempos económicos difíciles. Pero tenemos que ser realistas y darnos cuenta de que, dada la aparición de nuevas cepas de coronavirus, las posibilidades de que los espectadores regresen a las gradas en marzo-mayo de 2021 tienden a ser nulas, por lo que ahora es importante tomar una decisión clara e inequívoca sobre el futuro de la temporada 2020/21, basada en los pronósticos más pesimistas: el final de la temporada con las gradas vacías", decía una parte del comunicado publicado.

Están pasando muchos apuros económicos los clubes franceses, como los del resto de Europa, sin la partida de ticketing. "Además, mientras que todos los demás campeonatos de deportes de equipo profesionales franceses pasan sistemáticamente por la temporada, la incertidumbre sobre el futuro del baloncesto reduce drásticamente el atractivo mediático de nuestro deporte, lo que sin duda afectará en el futuro para la búsqueda de patrocinadores y socios", ahondaba el AS Monáco, que instaba a la liga a tomar una decisión lo más contundente posible para decidir con datos en la mano si acude al mercado para reforzar su equipo. No quiere verse en la situación de hacer un contrato hasta final de temporada y que el torneo se cancele en febrero. El Nanterre, el otro club galo en el Grupo E, sí fichó recientemente.