Hora de Top 16: Joventut, Mónaco y Nanterre

Joventut, Mónaco y Nanterre, por orden teórico de dificultad y por orden de enfrentamiento. Es el menú que tiene el Unicaja en el Top 16 de la Eurocup que comienza mañana en el Carpena ante el cuadro catalán. Cuatro jornadas consecutivas antes de la Copa y de la ventana de selecciones y dos después de ellas. Aunque el gélido clima exterior se corresponde con el ánimo que ha desprendido el Unicaja con sus resultados desde diciembre, es la Eurocup la competición en la que, objetivamente, hay más en juego, más botín. Parece quimérico, a día de hoy y viendo jugar al equipo, pensar en llegar a la final y pelear por una plaza en la Euroliga, el gran aliciente de la competición, cada día más pareja (hay quienes opinan que ya está por debajo) con la Basketball Champions League de la FIBA. Pero la ilusión de competir ahí está. La Virtus parece el gran favorito, pero tampoco hay un nivel abrumador que haga parecer imposible llegar lejos. Obviamente, no con la actual versión del Unicaja, que no pasaría del Top 16. Se confía en el seno del club en que haya una mejora y que la recuperación de lesionados haga más consistente al equipo. Aunque parezca un acto de fe. Los rivales se han reforzado.

¿Qué le espera al Unicaja en este Top 16? Es más conocido el Joventut, por ser de la ACB. No suele gustar a los jugadores medirse a equipos de su país en competición europea, aunque cada día está más normalizado. Ya se jugó en Badalona en el primer partido de la ACB, con derrota (81-73). Dominaba al descanso el Unicaja, pero se diluyó en el segundo, con dominio de Tomic (17 puntos) y daño generalizado del juego interior verdinegro.

Está en la Copa del Rey el Joventut (10-8, precede al Unicaja) y acabó primero su grupo,duro, de la primera fase, con UNICS, Partizan o Venezia (que debía ser rival cajista el año pasado en cuartos), a la postre eliminado. Ante Tomic y Pau Ribas, los jugadores de más postín y los que han dado un salto de expectativas a la Penya, han estado entre algodones en la primera fase, han jugado siete y seis partidos. Tomic promedia 13.3 puntos y 5.9 rebotes. Pero la base cantera es lo que da solidez al proyecto de Carles Duran. Xabi López Arostegui (14 puntos y 5.3 rebotes para 17.4 de valoración) y Nenad Dimitrijevic (14.1 puntos y 3.8 asistencias) ha brillado. El alero vasco se va cotizando cada vez más caro y apunta a la Euroliga. Brodzyanki, Ribas y Morgan también superan la decena de puntos de media. Hay alguna duda, menor que en el Unicaja, sobre la capacidad física y atlética del equipo verdinegro para competir al más alto nivel europeo. Tiene experiencia y aplomo y pujanza joven, más una plantilla profunda. Y un club con solera, que no deja de tener ADN ganador. Mañana testará al Unicaja en un partido clave.

Los equipos franceses han competido bastante bien en la primera fase, todos pasaron al Top 16. Y el Mónaco es un proyecto que tiene varios años ya para darle solidez. La apuesta del magnate ruso Sergey Dyadechko hizo que pasara en tres años de la N1M a la Pro A y ya ha ganado la Copa. El montenegrino Zvezdan Mitrovic es el técnico, Eliminado esta semana de la Copa de Francia tras perder con el Orleans, lidera porcentualmente (6-1) un Jeep Elite francesa que ha estado detenida por la pandemia varias semana y que no ha dado continuidad a sus equipos. Quedó tercero (6-4) tras Virtus y Lokomotiv Kuban en el grupo de la Eurocup. Tuvo cambios en la plantilla, con ex cajistas envueltos. Se marchó Vladimir Stimac y llegó Mathias Lessort, que no ha hecho la carrera que parecía cuando le fichó el Unicaja. En Múnich no se llegó a consolidar en la Euroliga. Fue, de hecho, vuelto a ofrecer al Unicaja. Promedia 10.8 puntos y 5.4 rebotes (15 de valoración).

Es el Mónaco un equipo altamente atlético, un perímetro potente e intenso. Dee Bost (en su día en agenda cajista) y Marcos Knight forman una dupla a vigilar. Promedian conjuntamente 30 puntos, 7.4 rebotes y 7.3 asistencias. Con el perfil de perímetro cajista, pueden hacer bastante daño. También tienen a Abdoulaye Ndoye, alero capaz de defender en varias posiciones y que el Unicaja tanteó para redondear la plantilla, aunque no se decidió a acometer la inversión de un jugador con proyección NBA. Es una tipología de la que carece el equipo malagueño. El tiro (30% en triples) es la lacra colectiva del Mónaco, equipo agresivo ante el aro. Damien Inglis, Jaleel O’Brien y Darral Willis aumentan el nivel físico. Se reforzó con Rob Gray, que ya se midió al Unicaja cuando jugaba en el Metropolitans.

Queda el Nanterre, cuarto en su grupo (4-6) tras Gran Canaria, Cedevita y Trento, y noveno en la Jeep Elite con un 3-3 de registro. En las cercanías de París, llegó a jugar Euroliga años atrás. Está considerado un club puntero en la formación de jugadores. De hecho, germina quizá el proyecto más impactante que hay en Europa, Victor Wembanyama. Un 2.20 nacido en 2004 que ya tiene minutos en el primer equipo y que impacta en categorías inferiores. De hecho, perdió una final de un Europeo sub 16 en 2019 ante una España en la que estaban los cajistas Pablo Tamba y Pablo León. Una lesión le hizo no estar en el Adidas Next Generation de Valencia, como tampoco Yannick Nzosa.

Pascal Donnadieu dirige a un equipo que tiene como figura a Isaia Cordinier, un exterior talentoso y potente que el año próximo, a decir de algún general de ACB, jugará como poco en Euroliga. 15 puntos, 6 rebotes y 3.1 asistencias. 1.97 metros y 24 años. Fue elegido por Atlanta en 2016 en el draft, pero ha tardado más en evolucionar. El pívot Alpha Kaba (10.2 puntos, 9.2 rebotes y 1.3 tapones) es el contrapunto interior. El base Chris Warren (16.1 puntos y 4.3 asistencias) tiene licencia para casi todo y el ala-pívot Tyler Stoner da poderío. Es lo que le espera al Unicaja.