Roberts deja la puerta abierta

Se deshoja la margarita en estos días en Los Guindos. Después de las reuniones con los jugadores, la zona noble del Unicaja dibuja en estos primeros días las líneas de un nuevo proyecto. No pasaron muchos días desde que terminó la temporada, pero ya está renovado Carlos Suárez y perfilados los acuerdos, aún no son oficiales, para la continuidad de Milosavljevic y la ampliación de Jaime Fernández. Ahora toca poner sobre la mesa el futuro de algunas piezas con las que hay dudas.

Una de ellas es Brian Roberts. El estadounidense firmó por una temporada el pasado verano y en unos días acaba contrato con el equipo malagueño. No hay certeza de que vuelva a vestir de verde. Hay muchas aristas antes de tomar una decisión. Sin ir más lejos el fiscal, un asunto de suma trascendencia. El jugador pasará a cotizar el doble tras su primera campaña en España, por lo que si el club mantiene su emolumentos se duplicaría el coste.

El base no cierra la puerta a su continuidad. Se sintió cómodo en Málaga, su tercera experiencia en Europa tras Bamberga y Atenas. "Sí, sí, desde el primer día, bastante bien aquí y, a medida que jugué más partidos aquí, me sentí más y más cómodo. Como he dicho, lo he disfrutado, mi familia lo ha disfrutado, entonces pues veremos lo que pasa en verano", aseguraba el de Ohio después de reunirse con Carlos Jiménez. Roberts contaba sus sensaciones después de la conversación con el director deportivo cajista. "He hablado con Carlos y veremos", explicaba, mientras profundizaba y dejaba claro que su deseo es volver al equipo en unos meses: "Hay otros factores que él tiene que tener en cuenta con el equipo. El equipo tiene que hacer sus deberes para resolver como mejorar en este tipo de cosas. Yo he expresado mi interés de volver, si eso puede ser posible, pero veremos...".

El americano redundaba, dejando patente la incertidumbre que hay en torno a su figura. "He hablado con ellos un poco. Viendo y tomando constancia sobre si el equipo tiene interés o cualquiera sea el caso conmigo y como venimos diciendo, veremos qué pasa en verano", repetía.

Roberts fue el jugador más utilizado por Casimiro, en parte por las lesiones de Alberto Díaz y Jaime Fernández. Se multiplicó el estadounidense, que después acusó ese desgaste no llegando fresco de piernas al final de la campaña. Eso sí, en su haber no perderse un partido con 33 años. Lo jugó todo, tuvo aplomo en ciertos momentos relevantes y demostró ser buen gregario en favor del colectivo. En el otro lado de la moneda, se le echó en falta en los instantes cumbre, en los días de la verdad. Una de las razones de su fichaje era ese.

El base terminó con unas medias de 10 puntos (52.4% en tiros de dos, 37.9% en triples y 91.7% en tiros libres), 1.7 rebotes y 3.3 asistencias para 9.4 de valoración. Guarismos dignos, aunque que su impacto en pista sea negativo (-0.4) es sintomático. El 22 analizaba el año. "Fue una temporada irregular. En términos generales, ha sido una buena experiencia para aprender. Siento que he disfrutado mucho aquí. Es duro durante la temporada con objetivos que no hemos conseguido, cosas que pasan durante el transcurso del año que no podemos controlar. En términos generales, irregular, pero creo que ha sido una buena temporada", cerraba. Ahora la pelota está en el tejado del Unicaja, aunque el mercado no hay hecho más que comenzar.