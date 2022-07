Bruno Fitipaldo, cerrojo echado

Con acuerdos pactados con Augusto Lima y Thomas Wimbush para completar el juego interior, el Unicaja tiene pendiente el fichaje de un base. Es la guinda que cierra la plantilla, por lo que obvia decir la importancia que guarda este movimiento. El preferido del equipo malagueño durante el verano ha sido Bruno Fitipaldo, en la agenda cajista desde hace varios años. Se le ve como el complemento perfecto para Alberto Díaz y Kendrick Perry de cara a formar la dirección. Pero es una operación, por ahora, imposible pese a que el Lenovo Tenerife haya firmado a Jaime Fernández.

"Bruno Fitipaldo y Fran Guerra van a seguir en el club", se pronunciaba por segunda vez Aniano Cabrera sobre este asunto: "Bruno no tenía opción de salida, su contrato no lo contemplaba. En ningún momento ha manifestado la opción de salir. De hecho el último día antes de viajar fue por la oficina y estuvimos hablando de la llegada en verano. Con Fran Guerra había una opción de salida hasta una fecha y ha finalizado ese período". No es el primer recado que el director deportivo del conjunto tinerfeño manda en este verano.

Al que descartó Cabrera fue a otro ex cajista. "Tenemos una plantilla de 13 jugadores. Kyle Witjer en principio no va a continuar. Ya tenemos esa posición cerrada. Tuvo una oferta del club pero prefirió esperar que opciones tenía en el mercado", terminaba.