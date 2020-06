Carlos Suárez: “El deporte sin público no es nada”

Carlos Suárez es optimista, el capitán del Unicaja se mostró ilusionado con el nuevo formato final de la ACB y tiene claro que el objetivo es estar intentar entrar en la final por el título: “Va a ser una Copa del Rey a lo bestia. Es bastante atractivo, es dar un cambio a la competición y ¿por qué no? No estamos hablando de que se va a quedar, ¿quién sabe? es bonito, puede haber sorpresas porque es más complicado eliminar al Madrid o Barcelona a cinco partidos que a un partido. Ojalá podamos hacer algo grande, es un poco raro porque llega un poquitín pronto pero todos llegamos igual”, indicó en Cope y añadió: “Va a ser raro para todo, será muy raro. Hay que darle la importancia de que el deporte sin el público no es nada, es la reflexión que podemos sacar”.

“El que hará el agosto será la televisión porque la gente tiene mono de deporte, el que lo eche de menos se va a emborrachar. El deporte sin público no es lo mismo, ni la emoción ni la intensidad que da el público no es lo mismo que cuando está el pabellón vacío”, dijo sobre los choques sin afición y recordó la única vez en su carrera en la que le sucedió algo similar: “He jugado una vez, en mi primera temporada en Euroliga con Estudiantes, a Olympiacos le cerraron el campo y jugamos allí a puerta cerrada. Recuerdo perfectamente que los de Olympiacos pusieron altavoces simulando la afición. Además al lado jugaba un partido de fútbol la selección griega de fútbol. No lo ganamos, jugué muy bien, creo que mi mejor partido en anotación de Euroliga [20 puntos, cinco rebotes, temporada 2004/05], pero no ganamos”.

Suárez también habló sobre el momento en el que el estado de alarma paró el baloncesto y cómo afectó al Unicaja: “El parón por el virus nos llegó en el peor momento de la temporada, pero en el mejor por el tema de las lesiones. En el juego la Copa nos dio confianza, estábamos en un buen momento, una pena el parón pero nos ha hecho recuperar a gente. De los dos grupos tenemos el más complicado nosotros, será complicado, serán finales, como una Copa del Rey y podemos poder estar ahí hasta el último instante y meternos”.

Otro aspecto que resaltó fue el de los estrictos protocolos que ha puesto la competición: “Era algo que pedíamos los jugadores: queríamos jugar pero con todos los controles, es cierto que nos han hecho muchos controles y ahora tenemos más miedo casi a una lesión que al contagio”, dijo en Cope y añadió sobre el positivo de Francis Alonso: “Francis miedo no nos dio porque nos lo explicaron y era un positivo que había tenido anteriormente y era un positivo raro. No le dimos mucha importancia, era un positivo raro, nos lo explicaron y ya está. Pero el protocolo es así, si das positivo en el PCR te tienen que apartar y ya está. Hemos hablado con él, le hemos dicho que esté tranquilo, que no pasa nada, que se intenten preparar de la mejor manera que pueda para la temporada que viene”.

Suárez lamentó la suspensión de la Eurocup, aunque confesó que era algo que esperaba y también explicó algunas de las cosas que hizo durante la reclusión de la cuarentena: “He visto el partido entero que nunca lo había visto entero de la final de la Eurocup. Entero no lo había visto, he visto entero alguno de Petrovic, de Sabonis, hemos tenido bastante tiempo para ver partidos históricos y ha estado entretenido. Fue un partido para recordad el de la Eurocup, ahora te ríes, pero en ese momento te daban ganas de matar por ejemplo a Alen Omic cuando saltó a la cancha, pero ahora te ríes porque sabes cómo acabó”, bromeó.

Por último el ala-pívot del Unicaja ahondó en las condiciones de seguridad que tendrá la plantilla en la cita programada para Valencia: “Saldremos del hotel en contadas ocasiones, en pequeños grupos, alguna vez. Quieren seguridad, que no haya ningún contagio en plena competición y ya está. Se hará un poquitín duro, porque serán 19 días dentro de un hotel y se hace duro, pero ya está, estamos con la mente puesta en ir allí y terminar la temporada dignamente”, espetó y concluyó: “He visto que no vamos a tener contacto con otros equipos que estarán dentro del hotel. Estaremos aislados dentro del propio hotel. Es cierto que han hecho un protocolo bastante estricto pero ya está, hay que asumirlo, pensar que vamos a jugar al baloncesto y a intentar llegar a la final”.