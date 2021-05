La clasificación de la ACB se comprime

El MoraBanc Andorra, próximo rival este miécoles en el Carpena, echó una mano al Unicaja en la pelea por entrar en el play off de la ACB. El equipo andorrano derrotó al inmediato perseguidor de los de Katsikaris (86-81), el Herbalife Gran Canaria. Eso sí, el Unicaja aparece en la clasificación noveno tras la victoria del BAXI Manresa (91-83) ante el Acunsa GBC. Los catalanes tienen un balance de 16-19 y el Unicaja, 15-17. El porcentaje de victorias es mayor de los malagueños (47% por 46% de los de Pedro Martínez), pero la ACB lo coloca delante por tener más victorias consumadas aunque tenga tres partidos más jugados.

Por detrás, Herbalife (15-18), MoraBanc (14-18), UCAM Murcia (14-19) y Casademont Zaragoza (14-20), aún con opciones de completar la pelea por el título, que el Joventut está bastante cerca de consumar (18-15). El Unicaja afronta un tramo de cuatro partidos en 10 días. Este miércoles ante el MoraBanc Andorra, partido esencial, el domingo ante el Baskonia, el martes siguiente contra el GBC y el domingo 23 para cerrar contra el Real Madrid. Tres victorias asegurarían el pase a los play off y dos en algunos casos, siempre que se gane el duelo ante el MoraBanc y el Manresa, que no tiene partidos aplazados y que en la última jornada juega ante el Baskonia en casa, pierda ese duelo. Las cuentas son las que son, aunque lo esencial es que el Unicaja gane, lo que visto cómo funciona el equipo de Katsikaris en el último mes y medio no puede garantizarse.