Coronavirus: Claves para entender la situación de los jugadores americanos

Pavel Astakhov, general manager del Khimki, equipo de Euroliga, aportó algunas claves sobre la situación de los jugadores americanos en Europa. Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Olympiacos, Zalgiris Kaunas, Alba Berlin y ASVEL Villeurbanne son algunos clubes de Euroliga que han permitido a sus jugadores extranjeros volver a sus países a su propia elección. En el Unicaja, el único que se pronunció públicamente fue Josh Adams, que mostró su deseo a través de las redes de regresar a Estados Unidos.

Adams permanece en Málaga, como Elegar y Deon Thompson. Melvin Ejim, canadiense, ha visto también cómo su país cerraba sus fronteras a los no canadienses. Adams es el único que está solo en Málaga, los demás tienen familias como compañía. El Unicaja entiende que la situación no es sencilla para el jugador e intenta que no se sienta solo, se le ha facilitado también material para que avance en la recuperación de su tobillo, fastidiado en el penúltimo partido que jugó el equipo.

Con la ACB parada hasta el 24 de abril como poco y la Eurocup hasta el 11, aunque técnicamente ese día no se podría retomar porque aún estará el estado de alarma en el país, que es bastante probable que se prolongue. El fútbol español, por ejemplo, ya dejó claro este lunes que volverá sólo cuando el Gobierno lo dictamine en función de la evolución de la pandemia.

Astakhov explicaba cómo planteó la situación con sus jugadores americanos allá en Rusia. "La situación es complicada. El Departamento de Estado mandó una notificación según la cual todo los ciudadanos americanos deberían volver al país tan pronto como fuera posible", explicaba: "Puedes permanecer en Europa por tu cuenta y riesgo y se desconoce cuándo les será permitido cruzar la frontera de Estados Unidos en ese caso. Está claro que, como cabeza del club, no puedo sancionar a un ciudadano americano por retornar a su país. Sí, el jugador está bajo contrato, pero no en cautividad".

El 19 de marzo, el Departamento de Estado afirmó que el nivel 4 de alerta se había activado y alertaba a los ciudadanos americanos de que no salieran del país y "arregalaran un inmediato retorno a los Estados Unidos a menos que estén preparados para estar en el extranjero por un periodo indefinido". En España aún no se ha abierto la veda, aunque varios clubes han liberado a sus jugadores de sus compromisos.

"Este es un evento de fuerza mayor y si un jugador decide que debe volver a casa con su familia, no lo podemos prohibir. Tuve una reunión con nuestros jugadores americanos. Pidieron la opinión del club y dije: "Chicos, la decisión es vuestra". Queremos que los jugadores se queden y entrenen pero cuando esos papeles vienen desde una autoridad del nivel del Departamento de Estado Americano, es como nuestro ministerio de asuntos exteriores. No es importante sólo si eres deportista, cada ciudadano importa", reflexionaba el mandatario del club moscovita.

La competición, si el virus no se expande, puede regresar el 10 de abril. "El Gobierno ruso ha cerrado la frontera para los no rusos hasta el 1 de mayo. Si se van, no podrían regresar. Alerté a los jugadores de esto. Si los partidos empiezan a mediado de abril, no será posible que vuelvan y cumplan sus obligaciones. Deben comprenderlo. En los próximos dos o tres días, sabremos si quedan o se van, quién lo hace y quién no", remachaba Astakhov, que aportaba algunas claves sobre la situación del jugador americano en Europa.