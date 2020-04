Jaime Fernández: "Creo que mi solución está en pasar por el quirófano"

Uno de los grandes quebraderos de cabeza de esta temporada en el Unicaja ha sido el estado físico de Jaime Fernández. El madrileño ha ido arrastrando molestias en el talón de Aquiles del pie derecho casi desde que comenzó la competición, aunque se escogió un tratamiento conservador para ver si remitían. La infiltración en plasma rico en plaquetas y la ventana de noviembre, donde hubo menor ritmo de partidos, añadido a una dosificación en los entrenamientos, permitió al exterior poder volver a jugar en unas condiciones óptimas, que no idóneas.

Resulta que en febrero llegó un tramo muy exigente de competición, con la Copa del Rey como punto culminante. Y ahí su cuerpo dijo basta después de desplegar un baloncesto de alta calidad. A las molestias citadas se unieron también en el pie izquierdo. Ello le hizo tener que parar por un tiempo indefinido, y tener que renunciar a la llamada con España, como comunicó el equipo malagueño de forma oficial. El jugador pidió una segunda opinión en Madrid y antes de que estallara la crisis del coronavirus ya trabajaba de manera intensa en su recuperación.

Este parón le está permitiendo seguir con su puesta a punto en su piso, donde está pasando el confinamiento sólo. "Todos los días subo a la terraza e intento hacer fortalecimiento de los gemelos", decía en una entrevista en el canal de YouTube del CD Estudio, club por el que pasó en sus inicios, mientras detallaba su labor: "El preparador físico del Unicaja nos ha mandado un planning y yo tengo uno especial para mi lesión y lo he llevado con mi preparador físico personal. Entre los tres lo estamos llevándolo lo mejor posible. Lo importante es no fallar ningún día porque cuando no tienes una meta a corto plazo es complicado entrenar. Intento trabajar fuerte aunque estemos en esta situación".

Sobre cómo lleva la lesión era bastante sincero. "Me ha alterado los planes, no sé bien qué voy a hacer. Creo que mi solución está en pasar por el quirófano, pero cuando no hago tanto ejercicio pues mejoro un poco. Estoy intentando fortalecer los gemelos, pero tengo pocas esperanzas en que vaya a estar bien. Me voy a tener que operar de uno y ver si el otro lo recupero. Estoy un poco jodido en ese aspecto y a ver cómo lo solventamos", aseguraba.

Aunque ahora hay incertidumbre sobre una posible vuelta y el cierre de esta temporada, que puede alargarse hasta julio según algunos escenarios planteados bien en ACB o Eurocup, quizá puede ser un buen verano para pasar por el quirófano. Jaime Fernández quería apurar sus opciones para los Juegos Olímpicos, que fueron pospuestos para el 2021. Es una ventana que se abre, pero algo que se debe consensuar entre varias partes.