Así afecta el coronavirus al Unicaja: todo lo que debes saber

La crisis del coronavirus ha desatado en el mundo del deporte una situación sin precedentes en el mundo del deporte. Un escenario cambiante por horas, incluso en ocasiones por minutos, que está paralizando de forma paulatina la mayoría de las competiciones. Como es lógico, el Unicaja también está siendo víctima de las conscuencias de esas medidas de los gobiernos para que esa pandemia, como ya la calificó la Organización Mundial de la Salud, no se expanda más.

De momento, y es muy importante el acotamiento temporal, el equipo malagueño ya sabe qué hará en los partidos que tiene por delante en el futuro a corto plazo. La ACB aplazó los partidos frente al Baxi Manresa y al Morabanc Andorra. El duelo frente a los catalanes se jugaría del 7 al 10 de abril. Hay que recordar que el ocho se podría disputar el tercer partido de las semifinales de la Eurocup, en caso de acceder. Ante los andorranos se jugaría del 21 al 23 de abril, aunque hay un asterisco. Si el club de Los Guindos está en la lucha por el título continental, se adelantaría al 14 ó 15 de ese mismo mes.

En la Eurocup se conoció la novedad de que el segundo partido de la eliminatoria se jugará en campo neutral y no en Venecia, una de las zonas más afectadas. Aún está por conocer el lugar elegido por la Euroliga. Por ejemplo, el Milán-Olympiacos será en Berlín. Ahora está por ver qué países quieren acoger este partido que enfrenta a dos equipos procedentes de lugares con alto contagio por el coronavirus con los altos niveles de precaución que se están poniendo en marcha.

Aunque se da por hecho que será a puerta cerrada, aún no hay una determinación oficial sobre el primer encuentro de la eliminatoria en el Carpena del día 17. Los vuelos entre España e Italia están prohibidos, pero sí se podría entrar haciendo un enlace. No obstante, no parece lo más lógico. Por ello, ambos clubes han estado hablando y han solicitado un posible aplazamiento. Hasta ahora, la organización prefiere no parar la competición, aunque aún debe pronunciarse sobre este duelo en Málaga. Aunque no es vinculante, en el Pesaro italiano de baloncesto ha habido dos positivos ya, aunque ninguno de ellos jugadores o técnicos. Sí marca un precedente que la UEFA haya aplazado el Inter-Getafe o el Sevilla-Roma, aunque aquí pesa mucho la decisión de varios de los implicados de no viajar.

Sea como fuere, la suspensión es un escenario que no se descarta. Y más aún con la imprevisibilidad que reina. No obstante, la ACB ha marcado el paso. El fútbol también mostró contundencia. Se ha pospuesto la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad y para este jueves hay prevista una reunión entre LaLiga, la RFEF y la AFE con la suspensión de Primera División y Segunda sobre la mesa (todo las categorías que hay por debajo ya han comunicado su parón). La Serie A ya lo hizo, al menos hasta abril. Está por ver el fruto de ese encuentro, pero no sería una noticia descabellada. Incluso se está hablando de un traslado de la Eurocopa de este verano al de 2021. La crisis del coronavirus también ha llegado a la NBA y en el Chase Center se disputará el primer partido sin público de la historia de la liga entre los Golden State Warriors y los Brooklyn Nets. También al motociclismo, por ejemplo, donde el primer Gran Premio ahora para mayo. Da alcance de la trascendencia del tema.

Varias figuras importantes del mundo del deporte ya se pronunciaron en contra de seguir adelante con la competición, aunque fuera sin público. Era sintomático lo que exponía Carvajal, futbolista del Real Madrid. "¿Los jugadores, cuerpo técnico y asistentes de las plantillas de Primera y Segunda somos inmunes?", publicaba en redes sociales. También llamativa la reflexión de Nedovic, que está en uno de los equipos más afectados. Milán no jugará en la Lega hasta abril, pero en la Euroliga tendrá que viajar en todos los próximos partidos. "Esto nos pone en riesgo a nosotros, a los jugadores y a todos los que viajan con nosotros en riesgo. Esto pone a nuestra familia en riesgo. Algunos de mis compañeros de equipo tienen mujeres embarazadas en casa", escribía el ex cajista.

El director general de la Virtus Bolonia, Luca Baraldi, propuso a la Euroliga hacer un torneo con el formato de la Copa del Rey con los ochos equipos que quedan, pero no prosperó la idea. Habrá que estar pendiente a ver qué ocurre con los próximos partidos del Unicaja porque en un panorama tan cambiante es contraproducente dar algo por sentado.