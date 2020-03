La determinación tomada por el Gobierno, siguiendo instrucciones de Sanidad y de los expertos, de que se disputen a puerta cerrada los partidos de la ACB tienen también su continuidad con las categorías dependientes de la Federación Española de Baloncesto, donde no hay concentraciones tan altas de público pero también se ha estimado procedente cerrar las puertas para "la contención de la epidemia causada por el coronavirus COVID-19", según informaba la propia FEB.

Esta restricción afecta a todos los partidos de la Liga Femenina Endesa, Liga Femenina 2, LEB Oro, LEB Plata y Liga EBA. En las citadas categorías hay varios equipos malagueños. En Liga Femenina 2 está el Unicaja, en LEB Plata el CB Marbella y en EBA Novaschool, filial del Unicaja, Mijas y Benahavís.

En LEB Plata, el CB Marbella debe viajar hasta Villarrobledo (Albacete) para jugar el sábado a las 19:30 horas. El Unicaja Femenino debe viajar hasta Barcelona para jugar el sábado contra el filial del Barça (18:00). Al respecto se pronunciaba Vero Matoso, uno de las capitanas del equipo. "Para que me quede claro, sí que los deportistas podemos viajar y desplazarnos para jugar el partido (aeropuerto, estación, guagua...) y tener contacto con todo eso pero nuestro familiares, amigos y fans no pueden venir a vernos. No lo entiendo...", lamentaba la interior canaria.

Mientras, en EBA, el Novaschool recibe al Huelva (18:00), el Unicaja juega en San Fernando (20:30 horas) y el Mijas visita al Betis (18:00) el sábado 14 y el Benahavís se desplaza a Dos Hermanas el 15 (12:30)