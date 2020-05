La firme postura del Unics Kazán en la Eurocup

"Con la Eurocup tengo más dudas. Al estar tan penalizada la movilidad... Si ya es problemático a nivel doméstico encontrar una sede y juntarnos a todos, imagínate a nivel internacional. Luego no sé en qué punto están los demás equipos. Del Unicaja no se ha ido nadie, no sé si el resto de equipos de Europa tienen a todos los jugadores disponibles", decía Casimiro sobre la posible reanudación del torneo continental, en unas palabras que resumen bien la difícil situación a la que se enfrenta la Euroliga. El equipo malagueño es uno de los que quiere retomar la competición, aunque no es el único. El Partizán también mostró públicamente su deseo, que va lejos porque quiere organizar la Final a ocho con la que se pretende acabar.

Pero también hay clubes en el otro lado de la balanza, que quieren dar por terminado el curso y comenzar a preparar el siguiente, que sufrirá de manera irremediable las consecuencias de esta pandemia. Uno de ellos es el Unics Kazán, uno de los grandes aspirantes al título. Se canceló la VTB League hace más de un mes y en el conjunto ruso tienen muy clara su postura. "No creo que la temporada pueda reanudarse pero está claro que ellos (en referencia a la Euroliga sí lo piensan. Nosotros no queremos jugar partidos son aficionados. Además, deberíamos reunir a nuestros jugadores americanos. ¿Y qué pasa si no quieren volver?", aseguraba el presidente, Yevgeny Bogachev.

El máximo mandatario ponía el foco sobre un problema importante para los equipos. "Lo mejor sería no plantearse la reanudación de la competición, sería preferible centrarse en preparar la próxima temporada. Nuestra única esperanza es poder volver a jugar la próxima campaña. Estoy en contra de volver a jugar en julio, algunos jugadores incluso pueden haberse ido a otro equipo por entonces", afirmaba Bogachev. El Unicaja es el único club que dispone de todos sus jugadores en su lugar de origen, lo que ahora puede ser una ventaja. El principal problema está surgiendo con los jugadores estadounidenses, en la ACB hubo una cascada de rescisiones, que muchos volvieron a su país.

El Unics tiene una amplia nómina de americanos con Jamar Smith, Raymar Morgan, Errick McCollum, Alex Tuys, Elgin Cook, Jordan Theodore y Jamil Wilson. Además de otros componentes de la plantilla extranjeros. La movilidad mundial está muy limitada, por lo que sería complejo que los que abandonaron Kazán pudieran volver y quizá, dependiendo del gobierno ruso, tendrían que someterse a una cuarentena de dos semanas. Más allá de eso, la coyuntura del Unics es particular porque la temporada en la VTB League se canceló y sería prepararse para tres partidos, en el mejor de los casos. Siempre que se pudieran disputar, que no parece nada sencillo. Es un escenario idéntico al que tiene el Umana Reyer Venezia, rival cajista en la Eurocup. Los rusos se medirían al Partizán de Belgrado.