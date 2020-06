Darío Brizuela fue uno de los dos jugadores del Unicaja que salieron en la fotografía de la acción que acabó permitiendo el triunfo del Baskonia. Él y Bouteille perseguía a Polonara cuando el italiano se disponía a hacer una bandeja para anotar y dar más de media victoria a su equipo. Lo paró en falta, con el cuerpo, el francés. Metió un tiro libre el ala-pívot, clave en la victoria vitoriana. Sobre esos momentos finales hablaba el escolta vasco. "No estuvimos bien en los dos finales, tanto del último cuarto como de la prórroga. Ellos estuvieron mejor en dos o tres acciones que definieron el partido", afirmaba en zona mixta.

El escolta no tuvo una buena tarde, aunque Casimiro lo mantuvo en pista en los minutos de la verdad. Ahí anotó una canasta, aunque falló otra de las que no suele. Cuestionado por el buen nivel general del equipo malagueño, el exterior era claro. "Tuvimos momentos también muy malos. A estas alturas lo que importa es el resultado. No queda temporada por delante para llevar un ritmo. Era ganar, lo sabíamos y no pudo ser. Habrá que ganar el jueves y apurar las posibilidades que nos quedan", explicaba Brizuela, que se refería ya al duelo restante del Grupo A con el Bilbao Básket: "A ganar hay que ir sí o sí y hay que ganar. Cuando no dependes de ti mismo para pasar a la siguiente ronda obviamente has perdido el objetivo. Nos queda eso, el último partido, a hacerlo lo mejor posible y a esperar".