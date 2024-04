Ibon Navarro: "No hemos ganado la BCL tantas veces para ir de sobrados"

Ibon Navarro ahora sí focaliza la BCL, tema que se ha desviado en las últimas semanas. Ya está aquí el Unicaja-Promitheas, serie que se ha cocinado a fuego lento para llegar a buen punto. El técnico analizaba los peligros de los griegos. "Está claro que es un equipo un poco atípico, sin referentes interiores, pero con gente trabajadora para generar muchos espacios para sus jugadores exteriores más importantes: Cowan, Hale y Reynolds. Ahora vamos a ver la entrada de Bryce Hamilton, que lo han fichado para esta serie, supongo que el principal objetivo será bajar los minutos de estos tres jugadores, que estaban por encima de 32 en los últimos cuatro partidos. Un equipo con un volumen de tiro exterior muy alto. Para que os hagáis una idea, Manresa es el más alto de la ACB, que ronda unos 32 por partido, Promitheas tiene 39, ese es el volumen de triples que tiene este equipo, con buenos tiros, no tan buenos, pero que tienen calidad y que los pueden anotar. El otro de los peligros es el rebote ofensivo, porque esa movilidad de los jugadores interiores, hace que los exteriores vayan a atacar desde fuera de una manera muy agresiva. Saber leer el cambio de partido que puede tener la entrada de Echenique en el campo. Y saber que es un partido largo. Saber que hay que hacer un partido exigente a nivel físico, pese a la llegada de Hamilton; desgastarles lo máximo posible. Es posible que estén muy acertados al principio, incluso puedan llevar la delantera porque pueden acertar, pero sabiendo que si somos duros y competitivos tengamos opciones de ganar al final".

"Evidentemente si digo que Cowan, Reynolds y Hale, que hacen el 3 y el 4, juegan por encima de 32 minutos, no podemos llevar un ritmo que les permita estar ese tiempo; ahí tenemos que intentar imponer nuestra profundidad de banquillo. Creo que llegamos bien porque en los últimos partidos hemos pasado las situaciones a campo abierto a casi 50, que son números que habíamos tenido antes del parón, que era una de las claves. No llevar el partido que lleve a Promitheas tener esos minutos en el campo", si la receta es alargar los partidos para desfondar al rival. "El campo de Promitheas no es demasiado caliente, pero sí que es verdad que tenemos viaje tras jugar en Manresa, y seguro que llegaremos en lo físico mejor a este que al siguiente de la serie. Más que la importancia o presión por el primer partido, saber que el segundo partido vamos a llegar peor que a este. Y si el punto físico es clave, saber que es más fácil poner ese listón físico en este que en el siguiente. En cualquier play off, cuando tienes el factor cancha hay que aprovecharlo, sabiendo que tienes un tercero en casa. Es una perogrullada pero es muy importante, tampoco creo que sea clave en que no podamos pasar la eliminatoria. He jugado en Patras un par de veces y no es un campo demasiado caliente", decía Ibon Navarro de la importancia del primer punto.

Hay una seguridad en el entorno del club por esta eliminatoria, ante la superioridad del Unicaja en la competición. "Eso no lo podemos controlar. No sé qué afectará al resto, pero yo ni leo ni veo este tipo de cosas. Sé que se están diciendo cosas, por lo que me han dicho. No me gustan, tengo que ser honesto, porque seguimos sin aprender que la BCL es una competición seria, una competición complicada, que llega un momento que no se puede fallar. Y esto es deporte. Puedes tener un mal día. Y la forma de jugar del Promitheas es de esa que te puede hacer mucho daño, incluso en tiros difíciles, cosas que no se pueden controlar. Intento que todo eso que se dice de puertas hacia fuera, no nos llegue. El equipo está concentrado, sabe qué tiene que hacer, las debilidades del equipo contrario para ganar. Es caer en un error del pasado. No pensemos que somos lo que no somos. No hemos ganado la BCL tantas veces, es decir, ninguna, para ir tan sobrados en esta competición. Hay que tener más respeto por los rivales y la competición en sí". Se exterioriza desde el vestuario que la BCL es el objetivo. "Es verdad que hay una atención especial. Todo el mundo tiene muy mal recuerdo del fin de semana de la Final Four con el Bonn. Ya dijo Dylan que había sido una mierda. Pero el tener la competición entre ceja y ceja, tenerla mucho, no hace que ganes. Decir que somos el que más la queremos, supongo que el UCAM Murcia también la querrá si pasa, igual o más que nosotros, o cualquier equipo que pase. Entonces no por desearla mucho te la dan, no tiene nada que ver. Si eso genera una obsesión, y te olvidas de las cosas que tienes que hacer, lo normal es que no la ganes. Por ejemplo, el año pasado. Hay que centrarse en ser competitivos, y lo primero es esta eliminatoria".

"Creo que Tenerife es superior a Tofas; creo que Peristeri ha crecido un montón durante la temporada, ha hecho un equipo con poca rotación pero todos han ido sumando más, con Ragland dando equilibrio, tiene sus opciones. Ludwigsburg juega un baloncesto muy atrevido, peligroso, pero que UCAM Murcia es superior", varias pinceladas al resto de series.