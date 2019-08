Sólo Okouo y Roberts sin destino

El Unicaja cerró, por doble ocasión, su plantilla para la próxima temporada. Axel Toupane fue el último en llegar, la guinda a un proyecto interesante. Será el último fichaje, salvo imprevisto. Una vez que el club de Los Guindos acabó el trabajo de puertas hacia adentro, conviene un vistazo de lo que hay fuera. Con el mercado en fase muy avanzada, sólo Brian Roberts y Viny Okouo no encontraron aún nuevo destino de los ex. Los otros siete jugadores que estuvieron en la disciplina y con los que ya no hay vínculo ya pertenecen a una plantilla para la próxima campaña.

El equipo malagueño fue buen caladero para el Iberostar Tenerife. Los aurinegros firmaron a tres ex cajistas en un plantel de Txus Vidorreta que desprende altas expectativas. Sasu Salin, Dani Díez y Giorgi Shermadini se marcharon a la isla. Será su tercera campaña seguida compartiendo vestuario. Los tres ya están trabajando a las órdenes del entrenador vasco. También forma parte del grupo el canterano verde José Luis Ibáñez, que se marchó el verano pasado tras acabar la etapa junior. Serán los únicos que sigan en la ACB. Cerca estará Lucas Muñoz, que disputará la LEB Plata con el Marbella. No estará en España, pero será rival malagueño en la Eurocup. Ryan Boatright firmó por el Cedevita Olimpija Ljubljana.

El Bayern Múnich es el próximo equipo para Mathias Lessort, que vuelve a la Euroliga con los muniqueses. A Turquía se marchó Kyle Wiltjer, donde se comprometió con el Turk Telekom. Francés y canadiense luchan ahora por hacerse un hueco con sus selecciones de cara al Mundial de China. Así está el mapa de los ex del Unicaja.