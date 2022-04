El dilema con Jaime Fernández

Es un verano especial para el Unicaja, donde debe y tiene que afrontar una profunda reconstrucción después de encadenar temporadas decepcionantes. Se da una circunstancia que ayuda y es que una parte importante de la plantilla finaliza contrato. Hay varios jugadores importantes que finalizan el vínculo. Uno de ellos es Jaime Fernández, con el que lógicamente hay dudas. Hasta ahora el madrileño había sido uno de los puntales de los últimos proyectos, ahora el quid de la cuestión está en si el club de Los Guindos quiere seguir edificando sobre el base.

Hay un aspecto importante y es que Darío Brizuela sí tiene contrato, que acaba en 2023. También Alberto Díaz. Acaba igualmente Francis Alonso. Se cree que los cuatro no son compatibles y que todos no podrán seguir, aunque no es una determinación definitiva. Entra en juego, como es obvio, la economía. Entre los emolumentos de unos y otros hay diferencias, amplias en algunos casos. Sí parece claro que al perímetro se le quiere dotar de más físico, de perfiles más atléticos de los que se han adolecido en estos dos cursos venideros. Y por ahí hay una importante decisión que tomar.

Si estuviera en el mercado Jaime Fernández sería un caramelo muy apetecible, como lo será si finalmente sale de Málaga. Un jugador con características diferentes, en la órbita de la selección y que aún tiene margen de crecimiento. Conoce la ACB y también tiene kilómetros en competiciones europeas. Y es cupo. Pero el equipo malagueño tiene que sopesar más factores. De momento no hubo conversaciones, como reconocieron ambas partes. "No hemos hablado con él ni con ninguno. Lo importante es centrarnos en lo que queda. Ya tomaremos las decisiones que haya que tomar", aseguraba Juanma Rodríguez.

De igual manera el madrileño, siempre abierto a hablar estos temas. "No tengo ni idea la verdad. No hemos hablado nada. La temporada no es óptima para hablar de renovaciones. Imagínate después de estar fuera de la Final Four y de perder de 40 ahora renuevo. No tiene sentido. La temporada no ha sido óptima para renovar durante la temporada porque no ha sido una buena temporada", profundizaba en el asunto: "A día de hoy no sé nada, no sé si al club le interesaría que yo siguiese. No nos hemos sentado a valorar la situación. Creo que todavía no es momento porque hay que cerrar bien esta temporada porque quedan partidos importantes. Para mí personalmente es importante acabar bien porque para el club es importante acabar bien. Todos los focos y la energía tienen que estar en eso".

Es uno de los que tiene mucho en juego de aquí al final de temporada, un tramo también importante en estas decisiones donde hay tantas aristas. A sus 28 años, 29 en junio, ya ha demostrado que está para liderar al Unicaja. Habrá que ver si en Los Guindos piensan lo mismo. El jugador ya manifestó en alguna ocasión sus ganas de quedarse en el conjunto cajista. "Estoy bien, para mí Málaga es un sitio especial donde he disfrutado como nunca jugando al baloncesto. Estoy enamorado de Málaga y del Unicaja como club. Veremos a ver si el club también está contento conmigo y a partir de ahí analizar la situación", decía. Es uno de los dilemas a resolver en estas semanas.