Alivio con Brizuela

El Unicaja, más allá de la derrota frente a la Penya, salió del Olímpic de Badalona preocupado por un posible daño coyuntural. Darío Brizuela pisó el pie de un rival en una penetración a canasta en el tramo final del partido y se dobló el tobillo derecho, quedándose tendido en el parqué. Tuvo que retirarse lesionado el escolta, al que ya se le hicieron pruebas después de volver a Málaga. El vasco tiene un esguince en el tobillo de la pierna derecha, pero no parece grave según fuentes cajistas. Hay alivio en ese sentido porque es una zona con la que el jugador ha pasado muchos problemas en su etapa como cajista. Sin ir más lejos, esta temporada no la empezó por lo mismo.

Es duda para medirse al Baskonia este sábado, siempre dependiendo de sus sensaciones. Pero lo positivo es que tiene opciones de llegar. No hay que olvidar que Brizuela es uno de los jugadores más destacados de las últimas semanas, sobre todo, en el apartado ofensivo. De su evolución en estos días dependerá su presencia o no. Aunque sería una baja sensible, es una obviedad decir que donde Ibon Navarro está teniendo más dificultades es en el juego interior, donde hay menos hombres. En el perímetro la vuelta de Jaime Fernández ha dado más profundidad de armario.