La duda con Devin Williams

El Unicaja ha acelerado en los últimos días para incorporar a un jugador interior. Después de varios meses de búsqueda, el club de Los Guindos parece que va cerrando el círculo. Aunque conviene no dar nada por sentado hasta que no se termine dando, pero hay más movimiento. La nueva condición de Tim Abromaitis ha abierto mucho el abanico de jugadores disponibles en el mercado y ahí anda escrutando candidatos Juanma Rodríguez. Uno que está bien posicionado es Devin Williams, ya en agenda desde temporadas pasadas.

Sucede que hay dudas con el pívot, a estas alturas disponible porque se ha tirado casi toda la campaña lesionado. Apenas ha disputado tres encuentros desde que comenzó el curso y se necesita garantía de que está plenamente recuperado. También es un asterisco que tenga que coger el ritmo competitivo en Málaga, en caso de que fructifique. No obstante, en un catálogo de pívots muy escaso es un peaje que puede no llegar a importar pagar. En el Unicaja gusta bastante el estadounidense y habrá que poner en la balanza. El jugador se encuentra en su país, una vez desvinculado en Turquía, y se prepara físicamente en la Universidad de West Virginia. Desde allí espera noticias de su agencia para ver si esta operación cristaliza. Otras opciones como Chinanu Onuaku son prácticamente imposibles.

Es la bala en la recámara que tiene el equipo malagueño, una vez la del entrenador aún no se contempla de manera seria. Será la tecla que toque la dirección deportiva para intentar cambiar el rumbo de un Unicaja que está fuera de los 10 primeros en la ACB, por más que sí está en el Round of 16 de la Basketball Champions League. En caso de que llegue algún jugador, que aún no está cerrado, habrá que ver si este movimiento por sí sólo es suficiente. Al menos sí es una directa de que no se quiere tirar la temporada por la borda y que aún hay margen para cumplir los objetivos que están abiertos aún. Devin Williams gusta bastante, pero está la duda.