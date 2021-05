El entrenador del TD Systems Baskonia, Dusko Ivanovic, reconoció tras la derrota de su equipo ante el Unicaja que no está bien y achacó la situación de sus jugadores al "aspecto físico", después de haber sufrido el brote de coronavirus. El montenegrino admitió en rueda de prensa que sus jugadores podían estar "mejor que el otro día", pero dijo que no tuvieron energía y no están "bien físicamente", lo que les provocó "perder la disciplina en el juego".

"Desde el principio de temporada, por la calidad de nuestros jugadores necesitamos jugar agresivo y rápido para tener canastas fáciles y en estos partidos hemos bajado mucho porque nos cuesta meter canastas en ataque", analizó el técnico azulgrana. "La semana que viene tiene que cambiar y estaremos listos para el play off", advirtió el preparador que tiene claro que su equipo "va a sufrir" en los dos partidos de liga regular que le restan ante el Barcelona y el Manresa. "Llega la cumbre de todo el trabajo y es lo más importante, así que espero mejorar nuestro aspecto físico", añadió.

Sobre la lesión de tobillo de Achille Polonara no se atrevió a dar ningún pronóstico, pero prácticamente descartó su participación hasta el play off. La baja del italiano pudo ser un punto de inflexión en el partido. "Es un jugador importante durante toda la temporada y hoy lo necesitábamos", dijo Ivanovic, que explicó que otros jugadores lo intentaron, aunque manifestó que llegaban tarde a los tiros abiertos del Unicaja. "Esto es un problema de energía y preparación", consideró.