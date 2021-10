Katsikaris: "Las pérdidas es algo que tenemos que arreglar ya"

Fotis Katsikaris compareció después de la victoria del Unicaja en el estreno de la BCL en casa para analizar el segundo triunfo cajista en la competición. Es líder en solitario del Grupo C. "Es una victoria importante por tener un grupo donde valen todos los partidos. Es un equipo desconocido, pero vertical y que tiene talento. Salimos bien, con energía y actividad. Después del tiempo muerto suyo nos echamos atrás y aprovecharon nuestra relajación. En ataque teníamos problemas con cambios que hicieron, bastantes pérdidas y es algo que tenemos que arreglar ya. Son varios partidos con muchas pérdidas. Estamos cuidando nuestra defensa en transición, pero regalamos balones innecesarios y que nos hacen daño", aseguraba el griego: "Tenemos que mentalizarnos de manera diferente. Hay momentos donde tenemos que compartir el balón más, tener más equilibrio del juego exterior e interior y no abusar del balón. Es algo que tenemos que mejorar".

El técnico era cuestionado sobre en qué momento está el equipo malagueño. "Tenemos que pensar que todavía estamos en octubre. Hay un margen de mejora en defensa y ataque. En estos partidos que jugamos podemos hacer una valoración de cuál es nuestra fuerza y lo que tenemos que mejorar, que tenemos capacidad de hacerlo e insistir. El equipo tiene una cosa muy buena, mentalidad y compite todos los partidos. Con marcador bajo y alto, defiende mejor. Queremos más minutos con solidez en defensa. Estamos haciendo bastante bien el trabajo en el rebote, pero hay momentos donde tenemos que tomar mejores decisiones en ataque. Hay botes que no nos benefician. Con la calidad de nuestros exteriores con el bote pueden crear, pero es esa línea lo que tenemos que mejorar. Y, por supuesto, recuperar gente. Sufrimos lesiones, pero ya están todos. Es más la consistencia que tenemos que demostrar", explicaba.

Sobre compartir el balón reflexionaba Katsikaris, más reivindicativo que de costumbre. "Mis jugadores, todos los exteriores menos Francis, tienen calidad con el bote. Eso algunos lo traducen como mal juego. El objetivo es meter la canasta. A bastantes entrenadores les gustaría tener a mis jugadores, que meten con el bote. Tenemos que encontrar el equilibrio, de leer mejor la defensa de nuestro rival. Encontrar el tiro perfecto. Pero no puedo decir a mis jugadores que quiten la calidad que tienen. No le puedo decir a Jaime que haga un bote y pase el balón. El otro día en Manresa teníamos más asistencias que el Manresa y pudimos tener más porque fallamos muchos sólos. ¿Cuál es la crítica del equipo que juega con bote? ¿Compartir el balón y no sacar ninguna ventaja? Me adapto a los jugadores y nuestra calidad es esa. Tenemos que mejorar en algunos momentos donde nos atascamos y botamos mucho", continuaba.

"Es una combinación de cosas", afirmaba tras ser preguntado si el abuso del bote de los del perímetro venía por la poca amenaza anotadora de los pívots: "Tengo que valorar a cada uno de mis jugadores. ¿Qué tipo de juego vamos a hacer? Vas jugador por jugador. Cuando nuestros grandes tengan más confianza en las continuaciones vamos a tener otro juego. Mi filosofía es compartir el balón, hay que encontrar el tiro perfecto. Cuando atacamos y pasamos la pintura tenemos que ver cómo compartimos el balón. Esas cosas sí tenemos que mejorar y lo vamos a mejorar seguro".