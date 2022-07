Rubén Vicente: “Hacemos buen baloncesto y nos divertimos”

Llegó a Málaga para el segundo año de infantil. Los técnicos cajistas le vieron en campeonatos de base y ofrecieron una beca. Lleva cuatro años viviendo en la residencia en La Térmica mientras progresa en su juego. Rubén Vicente (Palma de Mallorca, 2005) ha sido uno de los jugadores destacados en el equipo junior que ha competido con éxito en la Liga EBA hasta llegar a la fase de ascenso. Como Folgueiras, desde pequeño ha estado en los programas de detección y formación de la Federación Española de Baloncesto, por donde han pasado el grueso de jugadores que componen esta selección española que competirá en el Mundial de Málaga desde mañana.

–¿Cómo ha sido la preparación desde que arrancó hace unas semanas?

–Creo que hemos sido de menos a más. Empezamos juntándonos en Azuqueca 3-4 días, entrenamos y jugamos un amistoso. Tuvimos una semana de descano y volvimos a Badajoz y ahí sí que empezamos a avanzar mucho más, a hacer más cosas, mejorando individual y colectivamente y se ha notado en los partidos. Hemos demostrado de lo que somos capaces. Ahora toca acabar de pulir detalles y estar concentrados para el torneo.

–¿Ayudó ver que podían competir con los americanos?

–Fue un buen partido. Pudimos medirnos ante una gran selección como EEUU. No estuvo mal, pero lo podemos hacer mejor, tenemos que intentar seguir mejorando.

–¿Puede ser un problema no haber competido antes oficialmente juntos?

–Yo creo que no va a haber problema. No queríamos usar eso como una excusa, no haber competido a nivel internacional. Lo hablamos al comienzo de la concentración y dijimos que había que estar juntos, apoyarnos todos. Hemos sacado un refuerzo de esa situación.

–No es malagueño, pero jugar en casa siempre debe ser agradable.

–Es muy bonito, es verdad que no soy malagueño, pero llevo cuatro ya aquí y es bonito jugar en casa, es un orgullo.

–¿Qué le pide el seleccionador? ¿Cambia mucho el rol respecto a lo que hace normalmente en el Unicaja?

–No cambia mucho. Nos pide que demos nuestro máximo. Los minutos que juguemos que estemos a tope, no nos podemos relajar. Que siempre demos lo mejor para el equipo

–¿Cómo animaría a la gente de Málaga a acudir a los partidos en Alhaurín de la Torre y, si se avanza, a los del Martín Carpena?

–Creo que juega España, es un Mundial en casa. También es un año que se espera mucho de nosotros. Yo le animaría a venir. Damos buen espectáculo, hacemos buen baloncesto y nos divertimos mucho.

–Se habla de la proyección que tiene esta generación. ¿Notan esa presión?

–Cuando hacemos lo que nos dice el entrenador sí que se nota que sale nuestro máximo potencial. Hay que encontrar el juego perfecto y dar el máximo

–Una de sus grandes cualidades es el tiro exterior y no están entrando en los últimos partidos de preparación. ¿Le preocupa o sabe que es cuestión de rachas?

–Sobre todo tengo que centrarme en no fallar en defensa. Sé que habrá partidos en que entren y otros en los que no. Pero en la defensa es donde no se puede fallar. En ataque tengo que seguir tirando y no preocuparme porque acabarán entrando.

–O sea, hay banquillo no por fallar triples sino por no defender a tope.

–Más o menos, sí.