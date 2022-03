Una oportunidad en Cluj (18:00)

La renuncia lógica del Prometey ha tenido unas consecuencias importantes para el Unicaja en el Round of 16 de la Basketball Champions League. La organización decidió eliminar los resultados de los ucranianos y a los malagueños se les aclaró el panorama. Quedan tres equipos en el Grupo K y pasan dos. Lo tienen en su mano los de Ibon Navarro, que con el camino que llevan en la ACB deben agarrarse con uñas y dientes a la competición europea. No hay que ser un visionario para afirmar que es lo único que puede salvar la temporada. Y en Rumanía hay una oportunidad gorda.

Allí están los cajistas desde el domingo, sin tiempo para lamerse las heridas de la derrota dolorosa ante el Murcia. Toca cambiar el chip y centrarse en la BCL. Espera ahora el Cluj Napoca, uno de los tres invictos en esta ronda. Los otros dos son el Tofas Bursa y el Lenovo Tenerife. Su balance, después de partir desde la fase previa, en esta campaña es de 7-1. Son la sorpresa agradable, habiéndose ganado con merecimiento lo que ahora tienen. Van en una iercia positiva porque en su país ganaron los 19 partidos que jugaron. Ahora van en moto, no tienen mucho que perder y sí hambre por seguir saboreando lo que para ellos es gloria.

Es una plantilla de las que hace daño al Unicaja, se vio en el Carpena hace unas semanas. Un equipo físico, generoso y con los roles muy claros. Plagado de americanos interesantes como Patrick Richard, Elijah Stewart, Brandon Brown o Justin Hogue, por decir algunos. Los jugadores locales tienen un papel secundario, pero también suman. Y otros como el cubano Karel Guzmán o el serbio Stefan Bircevic, ex ACB, forman parte del núcleo duro. Será difícil salir con victoria de Cluj, una ciudad especial para Carlos Cabezas, en un pabellón que tendrá un lleno. Un No hay billetes marcado por la pandemia, pero que congregará a 3.000 fieles de este club de la capital de Transilvania.

Si el Unicaja gana por siete o más tendrá en su mano la primera plaza del Grupo K venciendo también al Filou Oostende en Bélgica. Es una oportunidad demasiado grande a estas alturas, y visto lo visto, como para no salir a morder. Es importante pasar como primero al Top 8, quedando ya una criba para la Final Four. Casualidades del destino, y una guerra mediante, el panorama no está tan gris. Lo tienen en su mano los cajistas, a los que se les ha abierto una puerta interesante. Será día para ver más a Cameron Oliver, con algún entrenamiento más en sus piernas. Y un día para borrar muchos lunares y dar un paso adelante. Tener esa posibilidad después de todo es mucho.