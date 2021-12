Un camino lleno de piedras (20:45)

El Unicaja tiene esta tarde una prueba de las de verdad. No sin red, pero casi. Empieza un camino lleno de piedras que tiene cuatro etapas hasta el corte de la Copa del Rey, que será al final de la primera vuelta de la ACB. No tiene mucho margen para el fallo el equipo malagueño, que es uno de los equipos que está en ese vagón numeroso que pelea por estar en Granada en febrero. Después del tropiezo en el WiZink Center, con el que se podía contar, el balance es de 6-7 negativo. Las cuentas dicen que habrá que ganar los cuatro restantes y no es plena garantía de tener el billete.

Y no son cábalas que nacen del entorno. El mismo Carlos Suárez hablaba abiertamente de que harán falta esos cuatro triunfos. Hubo algún tramo de catarsis, a recordar esas derrotas en Manresa y Andorra de manera fea, que ahora habrá que adornar. No transmite las mejores sensaciones el cuadro cajista, pese a que de los últimos cinco duelos ganó cuatro. Y hubo alguna opción de hacerlo en Madrid, cercenado por un tercer cuarto donde Llull campó a sus anchas. Como se decía, a pesar de los números, no hay una percepción de que el equipo malagueño llegue en un punto óptimo a este tramo decisivo. Está el respaldo de que en la Basketball Champions League ya se cumplió con el primer deber.

A Málaga llega hoy la Penya. El club badalonés, un histórico del baloncesto español, está completando una primera mitad de temporada sensacional. Aunque hubo algún rumor de final, el proyecto con Carles Durán al mando sigue dando frutos en el Olímpic. En la ACB marchan en tercer lugar tras el Real Madrid y el Barcelona, aunque el grueso de sus victorias fueron en casa. Perdió en tres de sus cuatro desplazamientos, aunque ese único triunfo fue en el Santiago Martín de Tenerife. Con la Copa prácticamente sellada, su presión en esta instancia es menor y ello también juega. Tienen nombres peligrosos como Ante Tomic, Pau Ribas o Guillem Vives. Le está funcionando la apuesta por Derek Willis. No tendrán a Ferrán Bassas, baja por COVID-19.

En la Eurocup, donde ganaron hace unos días en su pista, también marchan en la zona alta de su grupo. Y hay mucho nivel. Pero debe mirarse a sí mismo el Unicaja, que tiene en su mano el pase copero. Si gana los cuatro habrá mucha probabilidad. Katsikaris tiene que recuperar a Cole y Brizuela, dos hombres capitales y que vienen de dos partidos con dudas. Por supuesto, también a Nzosa y Barreiro, en un instante bajo de confianza ambos. El pívot congoleño lleva cinco minutos en los dos últimos partidos. El lado bueno de la moneda lo ponen Carlos Suárez y Rubén Guerrero, que vienen ofreciendo un buen rendimiento.

Desde hoy hasta mitad de enero se medirá la madurez de este Unicaja, que compite en los partidos pero no terminar de tener regularidad en los resultados. Ahora por encima de lo estético está el ganar. El Joventut es la primera piedra en este camino lleno de piedras hacia Granada. Sería imperdonable no estar en una Copa del Rey que pilla a poco más de 100 kilómetros. Aún hay tiempo de arreglar la situación y que la Marea Verde esté con su equipo en Granada.