Se recompone el Unicaja, que tiene varias misiones de suma trascendencia delante de sus pies. Lo intentará sin Jaime Fernández, que comenzó la fase de recuperación de la rotura de grado dos en el bíceps femoral en la pierna derecha que se produjo en la fatídica última jugada del partido con Iberostar Tenerife en la Copa del Rey. Dos meses, si todo marcha sobre lo previsto, estará de baja el escolta, que va dando pasos adelante para su regreso.

"Estuve muy dolorido al principio y según van pasando los días me encuentro mejor. Todavía no he empezado a correr ni a fortalecer la zona, pero creo que voy bien", comentaba el jugador, con mejor ánimo, mientras narraba el momento en que su bíceps dijo basta: "Nunca me he roto, pero esa vez sabía que me había roto. Viendo el partido en el último cuarto estaba tocándome la zona porque debía estar molesto, pero no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que en la penetración noté dos pedradas, una cuando la inicié y otra cuando salto. Son cosas que pasan".

Jaime aún tiene dolores, que no le permiten hacer ejercicio físico. "Ahora mismo estoy de reposo y esperando a encontrarme sin molestias. Quiero finalizar las sesiones de PRP, que son factores de crecimiento, y a partir de la semana que viene movilizar y fortalecer la zona", explica el exterior, que tiene claro el camino a seguir: "Estoy en manos de los médicos y de los fisios. Espero que sean menos de ocho semanas, pero no lo puedo saber. Hasta que no esté bien no voy a volver, lo importante es recuperarlo bien".

La parte anímica también juega un papel básico. "Duele no poder estar con el equipo. Aún no empezaron los partidos, que imagino que será cuando se me pongan los dientes más largos. Pero en los entrenamientos me da lástima no estar con mis compañeros, pero tengo que aguantarme. Por muchas ganas que tenga, la salud es lo primero", finaliza el 3 cajista, que se perderá uno de los puntos cumbre de la temporada.