Jaime y su aparición en la película Campeones

En el ámbito cinematográfico Campeones fue una de las grandes revelaciones. Un soplo de aire fresco en una película con un mensaje potente y necesario hacia la sociedad. La obra de Javier Fesser recibió múltiples reconocimientos, entre los que destacan los Premios Goya la semana anterior. Quedará para el recuerdo el discurso inclusivo de uno de sus actores, Jesús Vidal. En el filme participó Jaime Fernández, que hizo de figurante en una escena en el banquillo del equipo Los Amigos, grandes protagonistas.

El escolta explicaba en una entrevista con este periódico cómo surgía la iniciativa. "Es algo que nos comentó Salva Maldonado. Nos dijo que iban a estar en el partido contra al Tenerife grabando y luego un lunes después de un partido fuimos a grabar todas las escenas del banquillo y demás. Una experiencia bonita. Cuando me explicaron la película pensé que la idea era muy buena, pero pensé que no iba a tener tanto éxito como ha tenido. Ahí se demuestra que no tengo ni idea de cine (risas). Fue una experiencia bonita poder estar con Javier Gutiérrez, con todos los actores y actrices, con Javier Fesser también. Fue algo diferente y bonito", explicaba el jugador del Unicaja, que por aquel entonces militaba en el Estudiantes.

"Empezamos a las 9 ó 10 de la mañana y acabamos a las cuatro de la tarde para hacer dos minutos de película. Hay se valora que los actores y actrices tienen mucho trabajo, no es fácil lo que hacen", recordaba el madrileño del rodaje, mientras ponía en valor el mensaje de la Campeones: "Es algo necesario. Soy muy de la integración, son personas por encima de todo. A veces la gente puede pensar que no son válidos y simplemente tienen unas capacidades diferentes. Sí han podido dar esa voz a través de la película, estupendo para que la sociedad pueda verlo y se sume a colaborar y entender que son personas con diferentes capacidades, pero útiles".