Jaime: "Es un reto bonito, hay que afrontarlo con ambición"

21 victorias y 13 derrotas para el Unicaja en la temporada 2018/19. El club de Los Guindos terminó quinto y se enfrentará al Valencia Básket en el play off. Antes toca hacer balance. Era Jaime Fernández, el mejor jugador cajista hasta ahora, el que sacaba el bisturí.

"Fue una muy buena fase regular, fuimos bastante regulares. Leí por muchos sitios que no, pero opino diferente. Acabamos quintos, con muchas victorias, no perdimos dos partidos seguidos. Ganamos al Madrid, al Barça y al Valencia en casa. Partidos muy buenos y otros partidos de oficio que hay que sacar", decía el escolta, que ahondaba: "Muy contento por el equipo, por la temporada que hicimos y la gente lo tiene que valorar más que ver la parte negativa. Tuvimos nuestros bajones como cualquiera, pero hay que ver el lado positivo que es muy grande. Muy satisfecho, pero ahora queda lo mejor".

El madrileño está satisfecho con cómo aterriza el Unicaja en el momento clave. "Llevamos una muy buena línea ganando cinco de los últimos seis partidos y creo que si hubiera sido al revés parecería que esto es una declive. Estamos siendo muy sólidos, ganando muchos partidos. Era el momento de seguir en esta línea", explicaba, para añadir: "Mi sensación es buena porque acabamos de ganar al Morabanc que tiene una grandísima plantilla, que es un equipo muy difícil de batir, que además llegó a semifinales de la Eurocup. Parece que como si nada, pero es un gran partido y hay que estar contento. Tomar las sensaciones buenas para poder ganar en Valencia".

El exterior analizaba la serie con los taronjas. "Nunca se sabe, cada partido es diferente y cada semana la afrontamos de la misma manera. Hay veces que la pelota no entra", aseguraba: "Lo que tenemos que hacer es afrontarlo con la máxima ambición, con el máximo deseo de poder ganar en Valencia. Es un reto bonito por todos los partidos que hemos tenido con ellos, por la rivalidad que tenemos, que es muy bonita. Esperamos a toda la gente, que se llene el Carpena, los necesitamos. Ojalá podamos ganar dos partidos".

Jaime vuelve a sentirse pleno. "Ahora mismo no pienso ni en el isquiotibial, tengo otras dolencias. No importa lo que me duela o me deje de doler porque es el momento de seguir apretando y seguir sumando para ayudar a ganar partidos", apuntaba.