Rubén: "Estaba como un niño en el banquillo"

Uno de los atractivos de la mañana fue ver a Rubén Guerrero sobre las tablas del Carpena. El canterano tuvo su bautizo cajista en el duelo con el Morabanc Andorra. Algo más de siete minutos donde metió una canasta al poste y cogió un rebote. El marbellí rebosaba alegría después del partido. "Mucha ilusión de que pudiera ser hoy. Salí con ganas y muy contento por poder ganar. Yo entrené e hice lo que me dijo Luis. Vio oportuno ponerme y muy agradecido. Contentísimo, sobre todo cuando la afición se puso de pie. Estaba como un niño en el banquillo", eran las primeras palabras del pívot.

No desentonó el 32 del Unicaja, que se mostró cómodo cuando estuvo en pista. "Bien, a gusto, esta semana estuve muy bien con los jugadores, me ayudaron mucho. Un poco nervioso, pero bien", comentaba Rubén, que era cauto: "Muy contento por haber metido en mi primer partido. A seguir trabajando para que vengan más". La grada le ovacionó en un par de ocasiones. "Había familia por el Carpena, no los vi a todos. Incluso vinieron amigos de Córdoba. Mis padres estarían por ahí, mis amigos y todo el mundo. Muy contento", confesaba el joven.

El canterano aún desconoce si Casimiro le utilizará en la serie frente al Valencia Básket. "Ya se verá, por ahora muy contento de haber podido jugar el último de la temporada y, sobre todo, por haberlo ganado", aseguraba, mientras hablaba de su adaptación: "El tiempo dirá, fue una semana buena. A seguir porque hay un play off duro. Una semana de aprendizaje. No me está costando mucho, pero hay algunas jugadas que aún no pillé bien porque son muchas de golpe. Estoy poniendo todo lo que puedo para intentar acordarme. Alberto, Jaime y Carlos Suárez, todos, me están ayudando mucho en los entrenamientos y en el partido para que no esté muy perdido". Rubén notó algunos cambios en el juego con respecto a la NCAA. "Mucha rapidez sobre todo en lo táctico, el saber donde colocarse. Allí lo táctico era un poco más sencillo. Era rápido, pero cuando llegábamos se ralentizaba un poco. Aquí estoy un poco perdido con saber donde tengo que estar. Poco a poco", reflexionaba.

Le piropeaba después el entrenador manchego, que analizaba su actuación. "Me ha parecido un trabajo de mucha solidez, sobre todo teniendo en cuenta que viene de cuatro días donde sus sentimientos estén a flor de piel con el equipo de su niñez. Los sentimientos estaban a flor de piel y nos dio minutos de garantías, haciendo buen trabajo, no equivocándose. No valoro los números, sí lo que hizo cuando tuvo que defender, no se equivocó en la estrategia. En ataque estuvo bien, puso buenos bloqueos. Muchos intangibles. Muy satisfecho y contento porque le salga bien a un chico nuestro", explicaba el técnico, que seguía: "Lo utilicé porque lo creía, no era un canto a la galería. Normalmente no trabajo para la galería, Creía que nos podía ayudar. Salió cuando estábamos abajo y puso al equipo arriba. Lo veo como uno más. Hoy nos jugábamos mucho a nivel profesional".