Plaza: "Existe presión en mi foro interno para no decepcionar a nadie y es alta"

Joan Plaza ya está a las órdenes del Real Betis, con la misión de mantenerlo en la ACB. El ex entrenador del Unicaja fue la apuesta del malagueño Juanma Rodríguez y este miércoles tuvo lugar su puesta de largo. Sin mucho tiempo para tocar teclas, en unos días debe visitar la pista del Morabanc Andorra. "Siempre que un club al que he pertenecido y me requiera y pueda ayudarlo, allí estaré", comenzaba el catalán: "Del club que dejé hace ocho años quedan algunas personas con las que sigo guardando relación. Gente muy querida. Aunque la club como tal ha cambiado mucho y ahora pertenece a una gran entidad. Se está haciendo cosas bien, porque a veces no hay que fichar a los que meten canastas y goles, sino a los que traen a esos que meten las canastas y los goles. Pertenecer a Betis te da un plus".

"No la negaré. Puse un tuit sin hablar de a donde iba, hablando de los retos y tuve miles de respuestas. Son cosas que te alegran y ojalá dentro de seis meses haya valido la pena. Esa presión existe en mi foro interno para no decepcionar a nadie y es alta", continuaba el de Badalona, consciente de la empresa que tiene por delante: "Vamos semana a semana para ir viendo cada vez la montaña más cerca. Parece utópico ahora, pero no hay que esperar que cambie la dinámica desde mañana. La idea es ir a todas las canchas a ganar, a competir, y con esa actitud llegarán los triunfos".

Quiere limpiar la atmósfera negativa del Betis. "Lo primero que debemos hacer entre todos es desdramatizar. El problema es que se le muera el padre al delegado de mi equipo por el COVID-19 o en las residencias por una gestión nefasta. Que haya gente que se queda sin trabajo. Hay que liberar de tensión para sacar lo mejor de nosotros mismos. Esos son problemas reales. La gente está jodida y nosotros nos dedicamos a lo que queremos y trabajamos por vocación en lo que nos gusta, no en una mina", afirmaba Plaza, que continuaba: "Cuando llegué a Sevilla la otra vez lo hice en un contexto poco favorable, tras un paso de cinco entrenadores en dos años. No fueron tres temporadas fáciles, pero alcanzamos el éxito. Mi idea es la de estar aquí tiempo y volver a conseguirlo".

El entrenador firmó por lo que resta de temporada más otra opcional, que depende de él. Dio explicaciones sobre esa cláusula en el contrato. "Siempre he dicho que estaré donde me quieran, con un proyecto serio. Lo que quiero es que haya una línea de trabajo clara. Cuando vine la otra vez había unos niños como Satoransky, Sastre, Burjanadze.... Estos chicos lograban economizar presupuesto y conseguimos la locura. Me gustaría disponer siempre de lo máximo posible, pero siendo consciente de limitaciones. De lo que dependerá que yo siga es que me presenten un proyecto serio, que se hagan cosas consecuentemente y que sea partícipe de él, haya tres pesetas, 10 o mil pesetas", explicaba.

"Ahora mismo la situación permitía que pudiera venir a aportar lo que esté en mi mano. He recibido innumerables muestras de complicidad estos días espectaculares y espero no decepcionar a nadie", continuaba el técnico: "Antes de aceptar pregunté a muchos entrenadores, directores técnicos, gente que maneja el big data... Y la sensación de todos es que era un proyecto difícil para que yo me involucrara, pero muchos coincidían en que la calidad no era para estar abajo en la clasificación. Puede venir alguien más para ayudar, aunque los que debemos salir de esto somos los que estamos. Creo que podemos hacerlo, pero no podemos esperar un cambio inmediato, aunque hay calidad en los jugadores para lograrlo".

Llega con la promesa de, al menos, un par de fichajes. De momento, ya ha salido Ryan Harrow. "Tuve la suerte de hablar con el presidente y adquirimos el compromiso de la necesidad de fichar, dentro del margen que haya. Hay que hacerlo lo antes posible. Necesitamos plus en algunas posiciones, claramente. Sé que Juanma (Rodríguez) pondrá todo, porque necesitamos un punto más en todas las líneas", terminaba Joan Plaza: "A pesar de que uno lleva siempre su manual, ha de adaptarse a los jugadores que tiene y sacar lo mejor de ellos. Es lógico que con el balance de 2-9 haya un punto de frustración. He de sacar lo mejor de ellos y hacerles entender que son unos privilegiados que se dedican a lo que quieren. Y eso, que lo entiendan, después debe traducirse en gestos en la pista, acciones, dinámicas...".