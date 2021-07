Josh Adams continuará su carrera en Australia

Josh Adams ya tiene nuevo equipo después de conocer que no continuaría en la Virtus de Bolonia de Sergio Scariolo. De Italia se marcha con un título de la Lega debajo del brazo. El ex del Unicaja ha encontrado nuevo destino en Australia. Se ha comprometido por una temporada con los Tasmania JackJumpers, que comenzarán a competir en la NBL en esta campaña 2021/22. Se trata de un mercado atractivo y sueldos altos para los jugadores estadounidenses, como se lleva viendo desde hace varios años. Muchos tras su aventura han podido volver a Europa con un caché casi intacto.

Allí tendrá de entrenador a Scott Roth, que pasó por Sevilla en la ACB, que valoraba su llegada. "Este es un gran fichaje para los JackJumpers y estoy encantado de tener a Josh a bordo y no puedo esperar para tenerlo en Tasmania lo antes posible", aseguraba el técnico yanki, que continuaba: "Josh es un jugador realmente emocionante y está listo para sorprender a todos los fanáticos de JackJumpers cuando esté en la cancha. Tiene un atletismo de élite y creemos que su conjunto de habilidades encaja perfectamente con lo que estamos tratando de construir. Tiene una enorme experiencia internacional y ha estado expuesto a la NBA. También ha sido un ganador en todo el mundo y será una gran adición a la cultura que estamos creando en JackJumpers. Estamos encantados de tener a Josh a bordo como nuestra primera firma de importación (jugador extranjero) y esperamos anunciar otra en los próximos días".

Adams también hacía balance de este cambio tras dos temporadas en el baloncesto europeo. "No podría estar más emocionado de venir a Tasmania y unirme a los JackJumpers. Cuando hablé con Scott Roth sobre quiénes son los JackJumpers y qué estamos tratando de construir, supe que era un viaje del que quería formar parte. Quiero ayudar a dejar una huella positiva en los JackJumpers mientras construimos un equipo del que todos los habitantes de Tasmania pueden estar orgullosos", aseguraba el exterior: "Siempre me ha intrigado la NBL, ya que la liga se ha convertido en una de las mejores y más respetadas competiciones del mundo. Estoy emocionado de unirme finalmente a la NBL y no podría pensar en un mejor equipo para hacerlo que los JackJumpers. Espero con ansias llegar a Tasmania y ponerme a trabajar. Tampoco puedo esperar para conocer a todos los fanáticos de JackJumpers y hacer una influencia positiva en la comunidad de Tasmania".