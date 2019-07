El Unicaja se decanta por Josh Adams

El Unicaja estrecha el cerco sobre el base, uno de los grandes movimientos del verano. El equipo malagueño se ha decantado por Josh Adams (Phoenix, 1993), como informó el periodista Chema de Lucas y pudo confirmar este periódico. El jugador ya tiene una oferta cajista sobre la mesa. El estadounidense, de 25 años y 1.88 metros, ha militado esta temporada en los Raptors 905 de la G-League, conjunto afiliado a los Toronto Raptors de la NBA, donde ha promediado 15.6 puntos, 4.2 rebotes y 4.6 asistencias.

En Los Guindos la apuesta por Adams es total, están convencidos de que el americano debe ser el timón del nuevo proyecto. Adams sustituiría en la dirección a Brian Roberts. Pese a su juventud, el uno tiene experiencia en Europa. En la etapa universitario jugó para los Wyoming Cowboys, donde fue galardonado con varios premios. Pese a ello, el jugador no fue drafteado en 2016 y el Viejo Continente fue el siguiente paso en su carrera. Se unió al Avtodor Saratov ruso, de allí fichó el equipo malagueño a Jeff Brooks, en el que se destapó. 12.1 puntos y 4.2 asistencias en la VTB League y 7.8 puntos y 3.3 rebotes en la Basketball Champions League.

De ahí dio el salto al Anadolu Efes, con el que disputó la Euroliga. Allí coincidió con los ex cajista Zoran Dragic y Vladimir Stimac. No cuajó en el conjunto de Dusan Ivkovic y en enero encontró nuevo destino. No se cambiaría de ciudad, Estambul. Se enrolaría en las filas del Besiktas. Esta última temporada jugó en los Shanxi Brave Dragons de la liga china y en los Raptors 905, equipo vinculado de los Toronto Raptors de la NBA en la G-League. Ahí tuvo buenos promedios, lo que ha hecho que el Unicaja ponga sus ojos en él.

Se trata de un base con un buen poderío físico y rápido a campo abierto, un aspecto que encaja bien con la idea de juego que imprime Luis Casimiro. Tras el intento fallido por Sergio Rodríguez, el Unicaja anda cerca de encontrar su base para la próxima temporada. Josh Adams es el elegido por el equipo malagueño y el jugador ya cuenta con una oferta encima de la mesa.