El Joventut le muestra el camino al Unicaja

El Joventut de Badalona logró una plaza para el play off por el título de la Liga Endesa, al superar por 71-79 a un Baskonia sin ritmo, castigado por el coronavirus. La anotación exterior catalana con Pau Ribas y Joel Parra como estiletes ofensivos, con 17 y 16 puntos respectivamente, fue clave en un partido en el que los de Carles Durán cogieron una ventaja en el segundo cuarto que no soltaron. El italiano Achille Polonara fue el mejor local con 26 puntos de valoración y estuvo acompañado por Pierrià Henry con 16 puntos de valoración, aunque no se sumaron más compañeros a la causa.

La actividad defensiva baskonista marcó el inicio de un arranque errático. Tonye Jekiri, que volvió tras dos meses de lesión anotó la primera canasta azulgrana 23 días después de que el equipo vitoriano sumará sus últimos puntos en competición. Aunque se sucedían las pérdidas en uno y otro bando, al Joventut se le notó mayor ritmo ofensivo, mientras que por los locales era Pierrià Henry el que más lo intentaba. Dos triples verdinegros abrían la primera brecha, 7-14, pero un parcial de 9-1 liderado por el letón Arturs Kurucs puso al Baskonia por delante tras los primeros diez minutos, 16-15, que contaron con el debut de Quino Colom con la camiseta azulgrana.

El eslovaco Vladimir Brodziansky y Joel Parra lideraron la reacción del equipo catalán que endosó un 4-20 en sólo cinco minutos del segundo acto. El contragolpe y el acierto exterior fueron los ingredientes para establecer un alarmante 20-35 para los locales, que seguían sin encontrar su juego. El Baskonia optó por subir la velocidad y regresó al partido antes del descanso a base de pundonor y defensa, pero el Joventut agradeció el tiempo de descanso, que llegó cuando mejor estaba el Baskonia.

Los de Carles Durán lideraban el duelo por 32-40, pero en la reanudación Pierrià Henry y Achille Polonara volvieron a marcar el camino a los suyos con su intensidad y anotación, pero dos triples de una acertado Joel Parra dieron aire a un Joventut que se resistía dar esperanzas a los de Dusko Ivanovic. El periodo definitivo arrancó con un 51-59 para los verdinegros, que mostraban mejores sensaciones ante un Baskonia que iba a remolque en varias acciones. Los catalanes terminaron por romper el partido en los primeros cinco minutos de este cuarto con un 4-12. Con esta situación al Baskonia solo le quedaba agotar todas las opciones e intentar anotar a contrarreloj. Dos triples de Albert Ventura y Ferrán Bassas acabaron con las intenciones vascas y el Joventut confirmó su triunfo en el Buesa Arena por 71-79.

La Penya le enseñó el camino al Unicaja, que vistará este domingo a las 12:30 horas el Buesa Arena para recuperar un partido aplazado. El Baskonia antes, este jueves, se medirá al Acunsa GBC a domicilio, por lo que su semana es intensa. Los vascos están en plena lucha por la cuarta plaza con el Valencia Básket, que tiene un triunfo más. Para el duelo del domingo es previsible que puedan disponer de su último fichaje Frantz Massenat.