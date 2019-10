Se celebra el triunfo del Unicaja en Valencia y se celebra que se consiguiera con 12 hombres aportando cosas distinta, no es sencillo ver a todos los jugadores dando unos mínimos en favor del equipo.

Deon Thompson

Buenos momentos anotadores, sobre todo en el primer tiempo (10). Para aguantar la primera embestida del Valencia y también para después para aumentar la renta.

Jaime Fernández

Buena noticia verle así tras perderse el partido ante el Galatasaray. Fresco, capaz de desbordar, de tirarle un caño a Dubljevic y de meter varias penetraciones de calidad. Con Thompson (12 puntos), máximo anotador.

Avramovic

Refrescante aparición del serbio en la primera mitad. Siete puntos, con facilidad para penetrar y hacer daños y con distintas finalizaciones. Bastante peor en la segunda mitad, muy acelerado.

Alberto Díaz

El único jugador del equipo que no anotó. Ya se sabe que a él no lo hace falta anotar para ser muy importante. No estuvo brillante, pero aportó la solidez defensiva habitual.

Josh Adams

Una versión más cerebral del norteamericano, pensando más en el equipo que en su anotación personal. Acabaría con nueve puntos y cinco asistencias. Pero involucró mejor a sus compañeros en el encuentro.

Frank Elegar

Muy bien el norteamericano, que tuvo mucha presencia en las dos canastas. Más influyente que sus números (nueve puntos y seis rebotes para 12 de valoración).

Adam Waczynski

Un par de triples en la primera mitad, en el momento del despegue del equipo, fue su aportación más importante al partido.

Melvin Ejim

Otro hombre que ofrece mucha solidez en el juego. Metió seis puntos y cogió seis rebotes. Y le puso un tapón a dos manos a Quino Colom que, de alguna manera, ejemplificó la impotencia valenciana.

Rubén Guerrero

Estuvo cinco minutos en pista, pero muy buena aportación en ese tiempo. Tres puntos, un rebote y +9 con él en cancha.

Carlos Suárez

Fundamental en el triunfo cajista. Completísimo en los dos lados de la pista. Siete puntos, ocho rebotes, cinco asistencias, hasta dos tapones... Magnífico.

Gerun

El impacto de Elegar disminuyó su presencia en el parqué, pero no lo hizo nada mal en los 10 minutos que estuvo.