Se piensa mucho qué es mejor para el Unicaja, si terminar primero o segundo en el Grupo B de la Eurocup. A falta de la última jornada y varios partidos aplazados, que se jugarán en las próximas semanas, es difícil decir qué camino es mejor para el equipo malagueño. "Estamos ante el último partido, si se gana nos garantiza ser primeros. Más que ser primeros, que el grupo no se sabe si será más fácil o no, pero sí que queremos ganar porque si ganamos nos da la primera plaza. Cada vez que nos ponemos en la cancha queremos ganar independientemente de lo que pase, pero tenemos que tener claro que la primera plaza o la segunda no te garantiza nada. Queremos ganar porque es el partido que tenemos delante y siempre jugamos para ello", aseguraba en rueda de prensa Luis Casimiro.

"Creo que jugamos ante un muy buen equipo, posiblemente sin nombres muy destacados, pero un buen equipo que juega muy bien a baloncesto. Juega con muy buenos espacios, se pasa muy bien el balón, tiene grandes tiradores en el perímetro y en la pintura. No en vano, es uno de los imbatidos en la liga alemana. Ellos y Bayern Múnich son los únicos que no han perdido en la Bundesliga", decía el entrenador manchego sobre el conjunto alemán: "Estamos hablando de un muy buen equipo, por lo tanto tenemos que estar con una mentalidad fuerte para afrontar un partido largo y que tendrá dificultades y tendremos que hacerlo lo mejor posible si queremos ganar".

Vuelve Jaime Fernández, lo que da cierto respiro a Darío Brizuela, que venía a tiempo completo ejerciendo de base. "Lo estoy viendo bien porque si no es Darío es Pablo, no tenemos mucho más. A parte de lo que puedan ayudar siempre los demás subiendo el balón, pero el que más se ajusta a esa posición de base es Darío. Está haciendo un grandísimo esfuerzo, hay que agradecérselo porque está fuera de su posición y nosotros tenemos dos finalizadores que tienen el aro muy claro y son él y Francis Alonso. Mientras que Francis sigue en las funciones de escolta sigue viendo el aro como es su gen competitivo, Darío ha pasado a cambiarlo para dirigir al equipo, a intentar llevar al equipo. Está sacrificándose por el bien del equipo y tengo que admirarlo por eso", explicaba Casimiro.

El último en llegar ha sido Frankie Ferrari, que no estará disponible para este miércoles. "Con Frankie tenemos ganado que viene de competir, que está en forma, que está en dinámica de competición y siempre es bueno. Como hemos visto en los entrenamientos, que no tiene que pasar un periodo de adaptación a nivel físico. A nivel de situaciones de estrategia, él también conoce cómo se juega en esta liga y también un poco los mecanismos que tenemos, que son un poco diferentes al resto. Eso también es familiar para él. Nos va a ayudar que vamos a tener un hombre más en la posición de bases, para jugar con dos bases más naturales como Jaime Fernández y él, y nos aportará talento ofensivo y creo que podemos sacarle bastante a nivel ofensivo", terminaba el manchego.