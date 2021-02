Oficial: Malcolm Thomas ficha por el Unicaja hasta junio

Oficial. El Unicaja ya ha hecho público el acuerdo para que Malcolm Thomas juegue en el equipo malagueño hasta el próximo junio. Llegó el contrato firmado por el jugador desde Estados Unidos y el pívot ya pertenece a la plantilla cajista. De esta manera Fotis Katsikaris ya tiene el fichaje que venía pidiendo abiertamente para reforzar el juego interior. Puede no ser el último movimiento en Los Guindos ya que se está pendiente de cerrar la salida de Volodymyr Gerun, un asunto que lleva enquistado varias semanas. Sea como fuere, el ucraniano, que tiene alguna propuesta de la ACB, está fuera de la dinámica del grupo y entrena con los técnicos en solitario. Este fin de semana tiene la oportunidad de competir con Ucrania en las ventanas FIBA, que deben ser un buen escaparate para él.

Thomas estaba libre tras haberse desvinculado hace dos meses del Bayern Múnich, con el que comenzó la temporada. No tuvo grandes números en Alemania, donde estaba a la sombra de Jalen Reynolds. Ahora afronta una nueva oportunidad en su carrera, debutando en la ACB. España será el décimo país en el que juegue desde que inició su carrera. El Unicaja, su decimoctavo club. Habrá que ver como está físicamente después de este tiempo sin equipo. Se le espera en Málaga, de la que tuvo buenas palabras en el pasado y ahora conocerá mejor, el martes. Si no hay imprevistos, ese día pasará el reconocimiento médico y se incorporará a los entrenamientos del conjunto cajista junto al resto de internacionales. Puede debutar el sábado 27 frente al Movistar Estudiantes en el Carpena. Hay que recordar que no puede jugar en Eurocup.

El estadounidense es claramente un jugador defensivo, se acerca a un especialista en esa zona de la pista. Buen intimidador, dará mucha más presencia en el rebote. Debe ayudar a mejorar en varias de las taras que arrastra el equipo desde el inicio de la temporada y que le han llevado a estar en esta compleja situación. En ataque juega bien el pick and roll, importante por la abundancia de generadores que hay en el perímetro, y continúa bien hacia el aro. Finaliza bien el pívot, siendo una de sus grandes armas. Con el paso de los años incorporó un decente tiro de tres con los pies parados. No tiene buenos porcentajes, pero tampoco se le puede flotar de manera exagerada. Booker o Monroe eran perfiles más anotadores, más diferentes a lo que ya tiene Katsikaris, pero se cayeron por varias circunstancias. Thomas luchará por minutos con Nzosa y Rubén Guerrero. Tiene experiencia como temporero y eso es importante de cara a tener impacto inmediato.

El fichaje de un interior es algo que estuvo en la mesa durante las últimas semanas, pero la gran actuación en la Copa del Rey activó la tecla definitiva. Se procedió a la desvinculación de Milosavljevic y se salió al mercado realmente. Malcolm Thomas ocupará plaza de extracomunitario y completará las dos plazas disponibles (la otra es de Abromaitis). Algo a tener en cuenta en caso de que no sea el último fichaje. La buena recuperación de Gal Mekel parece que cierra una puerta en ese sentido, por el momento. No obstante, la llegada del americano es un claro mensaje a jugadores y entrenador, que tienen mucho en juego de aquí en adelante. La temporada no se tira. Con la Eurocup y la Copa finalizadas, ahora el objetivo es jugar el play off de la ACB. El Unicaja marcha noveno, empatado con el octavo, el Baxi Manresa (10-12). Está apretada la tabla en ese tramo, con seis conjuntos en dos victorias. Más el Obradorio, al que le faltan tres partidos. Al equipo malagueño le restan 14 encuentros y un calendario duro. Tiempo suficiente para enderezar el rumbo y poner las primeras piedras del próximo proyecto.