Hay satisfacción en el Unicaja con el fichaje de Frank Elegar. Un pívot tradicional, pero cuyas características ofrecen herramientas que el equipo necesitaba. Lo describía bien Manolo Rubia en su presentación. "Comenzó en el Bronx en Nueva York y luego llegó un periplo largo, Argentina, Estonia, Alemania, Rusia, Turquía... Es un cinco puro, con mucha movilidad, nos va a dar agresividad, con buenas manos. Digamos que como estaba confeccionado el roster, había que reforzar el juego interior y debíamos tener a un jugador como él", explicaba el director deportivo cajista.

El estadounidense va a dar presencia e intimidación en las postrimerías del aro gracias a un físico imponente, pese a que no es excesivamente alto para ser pívot, precisamente lo que requiere Luis Casimiro de él. "No es un hombre para actuar lejos de la canasta, pero es rápido para encarar al aro. Es buen reboteador, rápido y, repito, con buenas manos. El rebote no será sólo responsabilidad de él, sino de otros pívots, incluso de Ejim... El problema del rebote lo tenemos resuelto, creo yo", decía Rubia acerca de un apartado del juego que fue uno de los déficits en la temporada pasada.