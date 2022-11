El mejor Domas Sabonis no puede ganar a Miami

No había empezado muy bien la temporada Domantas Sabonis, adaptándose aún a la franquicia a la que fue traspasado mediado el curso pasado, Sacramento Kings. Va subiendo el nivel el canterano del Unicaja, que no obstante no pudo guiar al triunfo a su equipo en Miami. Segundo triunfo consecutivo para los Heat, que, tras un inicio de curso con muchas dudas, pudieron cantar victoria ante los Kings con un triple en los últimos segundos de Tyler Herro (26 puntos y 12 rebotes).Domantas rozó el triple-doble para Sacramento (22 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias), en un partido en el que fue el referente de su equipo en todos los aspectos del juego. De momento, el balance es 2-5 para los californianos, que habían sumado dos victorias seguidas y no pudieron con la tercera.

BUCKS 116 - PISTONS 91

En un partido sin mayores problemas, los Milwaukee Bucks encadenaron su séptima victoria consecutiva al derrotar a los Detroit Pistons con 32 puntos y 12 rebotes de Giannis Antetokounmpo.El español Serge Ibaka sumó 3 puntos, 2 rebotes y un tapón en 6 minutos para unos Bucks que aún no conocen la derrota esta temporada.Saddiq Bey (22 puntos) lideró el ataque de unos Pistons sobrepasados en la lucha por el rebote (35 frente a 52).

LAKERS 120 - PELICANS 117

Un triple sobre la bocina de Matt Ryan para forzar la prórroga, un partidazo de Lonnie Walker (28 puntos) y una sólida actuación de Russell Westbrook saliendo desde el banquillo (13 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) dibujaron el segundo triunfo seguido de Los Angeles Lakers tras haber empezado la temporada con cinco derrotas consecutivas.En los New Orleans Pelicans, que dejaron escapar la victoria desde la línea de personal, destacaron Zion Williamson (27 puntos y 7 asistencias), CJ McCollum (22 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) y el hispano José Alvarado (15 puntos).El español Willy Hernangómez no tuvo minutos en los Pelicans.

CAVALIERS 114 - CELTICS 113

También en la prórroga se decidió el que probablemente fue el mejor partido de la jornada: el triunfo de prestigio y muy emocionante de los Cleveland Cavaliers ante los Boston Celtics.Jayson Tatum, con un mate espectacular y un tapón sobre el triple de Donovan Mitchell, forzó la prórroga para los Celtics, pero Jaylen Brown falló un tiro sobre la bocina ya en el tiempo extra y los Cavaliers cerraron así su gran victoria ante los campeones del Este del año pasado.Darius Garland, que regresaba tras lesión (29 puntos y 12 asistencias), y Mitchell (25 puntos y 6 asistencias) encabezaron a unos Cavs que suman seis victorias consecutivas mientras que Brown (30 puntos y 8 rebotes) y Tatum (26 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias) fueron los mejores de los Celtics.El dominicano Al Horford consiguió 12 puntos, 12 rebotes y una asistencia en 40 minutos con Boston.

MAVERICKS 103 - JAZZ 100

Luka Doncic, que guió a los Dallas Mavericks a una victoria apretada ante los Utah Jazz, se convirtió en el primer jugador en 60 años en anotar más de 30 puntos en cada uno de los siete primeros partidos de la temporada.El esloveno es el tercer jugador en la de la liga en conseguirlo al seguir los pasos de Jack Twyman (1959-1960) y Wilt Chamberlain (en dos ocasiones: 1959-1960 y 1962-1963).Doncic acabó con 33 puntos, 5 rebotes, 11 asistencias y 2 robos, Jordan Clarkson metió 22 puntos para los Utah Jazz y el argentino Facundo Campazzo no entró en la rotación de los Mavericks.

BLAZERS 106 - GRIZZLIES 111

Hasta el final tuvieron que sudar los Memphis Grizzlies para llevarse la victoria ante los Portland Trail Blazers de la mano de Desmond Bane (29 puntos y 8 rebotes) y Ja Morant (20 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias).El español Santi Aldama volvió a tener una actuación destacada con Memphis y sumó 11 puntos, 7 rebotes y 2 tapones en 29 minutos como titular.Todavía sin Damian Lillard por lesión, los Blazers dieron la cara con un gran Anfernee Simons (31 puntos y 8 asistencias).

SIXERS 111 - WIZARDS 121

Sin buenas sensaciones continúan los Phildelphia 76ers, que cayeron en casa frente a unos Washington Wizards liderados por Kristaps Porzingis (30 puntos y 9 rebotes) y Bradley Beal (29 puntos).Tyrese Maxey (32 puntos) y James Harden (24 puntos y 10 asistencias) destacaron en unos Sixers que, sin Joel Embiid, perdieron la batalla por el rebote (32 contra 43).

ROCKETS 101 - CLIPPERS 109

Paul George tumbó el lunes a los Rockets en el último segundo y este miércoles también fue el mejor de los Clippers en su segunda victoria consecutiva contra Houston al sumar 28 puntos.Alperen Sengun (26 puntos y 13 rebotes) fue el máximo anotador de unos Rockets que llevan cinco derrotas seguidas y en los que el español Usman Garuba consiguió 6 puntos, 6 rebotes, una asistencia y 2 robos en 12 minutos.

SPURS 100 - RAPTORS 143

Enorme paliza de los Toronto Raptors en su visita a San Antonio, donde los Spurs nunca habían perdido por un margen tan grande en su historia y donde este miércoles sufrieron a un conjunto canadiense con siete jugadores por encima de los 15 puntos (triple-doble para Pascal Siakam con 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias).El español Juancho Hernangómez aportó un rebote y una asistencia en ocho minutos para los Raptors.

BULLS 106 - HORNETS 88

El esloveno Goran Dragic jugó su mejor partido con los Chicago Bulls y anotó 16 puntos en el triunfo ante los Charlotte Hornets.Kelly Oubre Jr., con 24 puntos y cinco triples, brilló en unos Hornets a los que les sigue pesando la ausencia de LaMelo Ball.

KNICKS 99 - HAWKS 112

Dejounte Murray eligió nada menos que el Madison Square Garden para batir su récord personal de anotación en la NBA e impulsar con 36 puntos y 9 asistencias a los Atlanta Hawks en su visita a los New York Knicks.Jalen Brunson, con 20 puntos, fue el más productivo de unos Knicks muy pobres en la segunda mitad (solo 34 puntos con 10 de ellos en el tercer parcial).