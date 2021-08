Spissu recibe la visita de su representante en Málaga

Están siendo días complicados para Marco Spissu, que no firmará por el Unicaja. El jugador no pasó el reconocimiento médico cajista y el club de Los Guindos le comunicó al Dinamo Sassari que no seguirá adelante con el fichaje. Una noticia que causó sorpresa en el baloncesto español e italiano por lo poco habitual. Desde su país recibió numerosas muestras de apoyo el base (entre ellas la Federación Italiana), que aún se encuentra en la Costa del Sol. Ahí recibió este sábado la visita de su representante, Matteo Comellini. Consciente de la gravedad del asunto el agente viajó a Málaga para estar al lado de Spissu.

Comellini es uno de los representantes más conocidos de Italia, donde cuenta en cartera con muchos de los jugadores de más nivel del país. Le lleva los asuntos a Fontecchio, Nicolo Melli, Gigi Datome o Achille Polonara. Según informaban medios transalpinos el agente se iba a reunir con el director deportivo del equipo malagueño, Juanma Rodríguez. Hay que tener en cuenta en la tesitura en la que queda Spissu para firmar un nuevo contrato. Al no activarse el fichaje tendría contrato vigente con el Sassari hasta el 2022, aunque es un asunto que tiene varios capítulos por vivir.

Ahora está por ver donde tiene cabida el base, teniendo en cuenta que el mercado está muy avanzado y las dudas que existen sobre su estado físico después de este episodio en Málaga. El Unicaja por su parte también se encuentra estudiando el mercado de directores de juego para reforzar la plantilla que dirige Fotis Katsikaris tras el hueco dejado por Spissu. No hay que olvidar que empezó la pretemporada sin más bases que el canterano Pablo Sánchez.