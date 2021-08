Michael Eric: "Estoy convencido de que se puede hacer algo especial"

Michael Eric ya está integrado en la pretemporada del Unicaja. Hay buenas palabras para el nigeriano, de carácter afable y que pone de su parte para una rápida aclimatación. Quedaba su puesta de largo, que ya tuvo lugar en el Carpena. "Estoy muy entusiasmado por esta oportunidad de jugar en Málaga. Es un club que ha competido muy bien contra muchos equipos españoles muchos años, sé de la tradición y de la capacidad competitiva que tiene. Estoy encantado de formar parte de este proyecto. Doy las gracias por confiar en mí, estoy convencido de que se puede hacer algo especial, pondré todo de mi parte", aseguraba el pívot, acompañado por el director deportivo Juanma Rodríguez, que hizo de traductor.

"Ya tuve una oportunidad de venir hace unos años, me quedé con esa posibilidad. Vi que podía encajar perfectamente aquí, había visto partidos del equipo. Mis características podían encajar y fue decisivo para venir", continuaba el interior, que procede del CSKA Moscú, que vocalizaba lo que puede aportar: "Soy un trabajador incansable, quiero mejorar cada día y trabajo para eso. Fui capaz de ganar algunas competiciones europeas, creo que esa mentalidad de trabajador y ayudar me ha hecho mejorar cada año aspectos de mi juego para ser un jugador competitivo y ayudar al equipo a ganar. Es mi principal objetivo. Tengo la experiencia y la energía suficiente para saber lo que el equipo necesita. Eso es lo que voy a traer. Cada año y cada temporada es diferente. Tengo que venir aquí e intentar dominar. Quiero aportar mi experiencia y motivación para intentar ser mejor jugador".

No estuvo en Tokio Eric, que explicaba las causas. "Pasé el COVID-19 en la preparación de Nigeria, me afectó a mi cuerpo y a mi mente. No quería correr ningún riesgo y por eso no fui con la selección a los Juegos Olímpicos. Ya me encuentro bien", contaba el jugador, que tiene experiencia en la BCL: "Baloncesto es baloncesto, la Champions es una competición muy exigente y de mucho nivel. Habrá que estar muy preparado porque va a ser muy exigente. En el baloncesto se trata de juntar a un grupo de jugadores para competir y jugar, sea la Champions o sea la Euroliga. Eso es lo que yo viví en esta competición".

Su adaptación al equipo está siendo sencilla. "La experiencia está siendo muy buena, me han recibido muy bien. La comunicación es muy fácil y mi adaptación está siendo muy rápida", decía, para hablar de Rubén Guerrero y Yannick Nzosa: "Voy a aprender de ellos. Durante los entrenamientos y partidos tendremos que comunicarnos. Va a ser un aprendizaje mutuo". "Tuve otros compañeros que jugaron aquí como Wiltjer que me hablaron de la afición y yo lo comprobé con Bilbao y Baskonia. En redes sociales me recibieron muy bien y estoy deseoso de ofrecer todo lo que puedo dar y conectar con ellos", terminaba sobre la afición.