La segunda bala de Morgan Stilma

Morgan Stilma será a todos los efectos jugador de la primera plantilla del Unicaja la próxima temporada. Una decisión a tres bandas entre el club, el jugador y su familia y su agente. El fuengiroleño será el jugador número 13, a expensas de lo que ocurre con la lesión de Milosavljevic, por segundo curso seguido. "Me quedo finalmente, el club y el entrenador han confiado en mí un año más. Contento de tener una nueva oportunidad aquí e igual que el año pasado, a entrenar a tope e intentar conseguir mis minutos con el primer equipo. Mi objetivo es tener más minutos, jugar mis partidos y mejorar todos los días", decía un apuesto Morgan en el desayuno informativo con la prensa.

Luis Casimiro ha sido una figura crucial para que el joven con pasaporte holandés continúe en Málaga. "La idea del entrenador era que me quedara aquí entrenando con el equipo. Su confianza me ha hecho tener ilusión", explicaba el ala-pívot sobre la decisión de no salir cedido a la LEB Oro, una opción que estuvo en la mesa durante todo el verano. "Este año sólo ACB, no juego EBA", detallaba.

A priori, la rendija para tener continuidad es pequeña, pero Stilma destila madurez en sus palabras. "Lo llevo bien, sé cual es mi rol aquí. Sé que si lo hago todo bien y demuestro al entrenador y al club lo que soy capaz seguro que tengo mi recompensa en la pista", reconocía, para poner en valor su progreso: "He notado mucha evolución físicamente y en mi modo de jugar. Es muy distinto EBA que ACB, noté mucha evolución".

"Si hay alguna lesión en el alero o en el ala-pívot ahí es donde tendré que saltar y hacerlo lo mejor posible para que no se noten esas ausencias", continuaba el jugador, que mostraba sus preferencias: "Me siento más cómodo de ala-pívot, pero me puedo adaptar a lo que el entrenador quiera".

Holanda, con la que ya debutó, le convocó para unos amistosos que se disputarán próximamente. Antes, Morgan Stilma jugó el Europeo B sub 20, donde disfrutó. "Tenía bastantes minutos y me ha ayudado a despejarme un poco. No quedamos en la posición que teníamos pensado, pero fue un Europeo bastante bonito", cerraba el canterano verde, que anotó una canasta increíble en Matosinhos.