El perfil que quiere Ibon Navarro para reforzar la plantilla

Hay un tema que centra todo el interés en el Unicaja, que no es otro que el del mercado. Hay bullicio en Los Guindos en la búsqueda de un nuevo refuerzo para la plantilla. No lo niega Ibon Navarro, que daba pistas sobre lo que se busca. "Espero, sí. Yo creo que sí. Espero que sí. Es un poco el compromiso que tiene el club conmigo, de esperar a que yo llegase aquí para ver qué carencias podíamos tener. Y de intentar traer a un jugador que nos mejore. Lo que pasa es que me he llevado una grata sorpresa con lo que he visto, a nivel de trabajo, a nivel de mucha gente dando un paso adelante y me gustaría no traer a un jugador que me haga perder a uno de los que ya tengo. Tenemos que intentar afinar bien ahí y hacer encajar las piezas", explicaba.

Hay una dificultad grande. "No hay jugadores. Hay muy pocos jugadores. Los jugadores están muy cómodos en la G-League porque en cualquier momento tienen un contrato de 10 días o una semana para ir a jugar o a mover la toalla a la NBA. Con dos contratos de eso ya se meten el dinero que pueden ganar aquí en tres meses. Con lo cual no les interesa venir", ampliaba el entrenador vitoriano: "Hace falta encontrar un jugador que de verdad nos pueda ayudar, que de verdad quiera venir, que encaje un poco dentro de la idea del equipo, que sea versátil... No necesitamos un jugador de una posición, necesitamos un poquito de ayuda en varias. Está difícil. El club está trabajando bien, está poniendo nombres encima de la mesa y ojalá encontremos ese jugador. Pero si no viene creo que con los que tenemos podemos hacer un buen trabajo".

"Es muy difícil porque el mercado no ofrece demasiadas cosas y hay equipos de la Euroliga buscando jugadores del mismo perfil que nosotros. El mejor jugador posible en las posiciones tres, cuatro y cinco. El mejor jugador posible. Dentro de ese perfil la versatilidad es clave. Yo creo mucho en los dos cincos que tengo, creo que con Tim, con Carlos y con Yannick podemos cubrir la posición de cuatro y en un momento llegar al cinco. Pero es verdad que tenemos una carencia si Tim tiene un problema. Y en el tres tenemos a Axel y a Jonathan, dos perfiles muy diferentes, pero sí parece que nos falta un punto físico. El mejor jugador que pueda haber en esas posiciones y que tenga el valor añadido de la versatilidad", incidía el técnico, que hablaba de su perfil ideal: "Si encontramos un cuatro que pueda jugar de cinco y defender a treses sería la leche. A todos les vamos a ver pegas. Estamos a finales de febrero y no existe ese jugador. Pero creo que el club está haciendo esfuerzo muy grande en intentar encontrarlo porque creo que hay un poco de ilusión otra vez, que si le damos un toque al equipo no te digo que podamos conseguir cosas, pero sí competir por ellas. Algo que igual hace tres semanas parecía impensable. Si estamos ahí ya será mucho".

No obstante, aunque si viene un jugador habrá que hacer convocatoria, los quiere a todos en el barco. "Ahora mismo en la situación en la que estamos no sobra nadie. Vamos a jugar 17 partidos como mínimo en los próximos dos meses y medio. Son unos cuantos. No sobra ningún jugador porque ya hemos visto que hay lesiones, que hay problemas... Pasan tantas desgracias que no me atrevo a decir que sobra nadie. Hay que hacer pensar a todo el mundo que es importante, que tienen cosas que aportar. Evidentemente si ojalá tenemos 13 jugadores para los partidos habrá que hacer un descarte que no será un descarte permanente. Será en función de cómo se entrena, de lo que el equipo necesita y de lo que el rival te va a exigir. Lo importante es que nos sintamos un equipo y que los jugadores sepan que lo que no tengan que aportar un día lo tendrán que aportar al día siguiente", cerraba.