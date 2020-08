"Hay que pelear contra los mejores y ganarles, no hay que pensar más"

Saber cuando todo va bien y elegir las metas es casi tan importante como el esfuerzo. Es joven, ha probado lo que es jugar en su equipo y quiere más. Rubén Guerrero (2,13 metros. Marbella, 1995) afronta su segunda pretemporada como jugador del Unicaja y transmite ambición, tranquilidad y optimismo. Nada que ver con su actitud en la cancha. Primero defensa; el baloncesto, mejor en Europa. El canterano que creció en Estados Unidos y ha vuelto para quedarse.

¿Cómo llegan sus rodillas a la pretemporada?

Bien, he descansado un poco más durante el verano. Descanso y trabajo en el gimnasio para fortalecer que es lo que me habían recomendado. El primer día han estado bastante bien. Cuando estuve entrenando hace dos semanas iban bien. Va a ser un trabajo largo, de repetir y ser constante para llegar a la temporada de la mejor manera posible. Las rodillas suelen ser lo que más sufre y me molestaron un pelín al final de la temporada, trato de estar encima de ellas para que en el futuro no den más problemas de los necesarios, simplemente eso.

Vaya primera temporada al completo...

Completa en la medida de lo posible. Un poco rara, la hemos podido acabar, pienso que decentemente. Estoy muy contento de acabar mi primera temporada entere con el Unicaja.

El confinamiento le pilló creciendo en el juego.

Sí, me pilló justo después de la Copa y un poco antes, que me encontraba bastante bien con el equipo, con mi rol. Me encontraba cómodo jugando y con confianza y a las semanas de eso tuvimos que parar. Pero me sirvió para ver que puedo dar un buen nivel, que puedo ayudar al equipo, que es posible. Esta temporada a hacer lo mismo y mejor todavía.

Hay quien dice que se necesita otro pívot.

No pienso que haya ningún problema. Deon jugó bastante bien el año pasado de cuatro o de cinco cuando se le necesitó. Volo [Gerun] también jugó bien, este año va a dar un paso adelante y también puede ayudar. No pienso que vaya a haber un gran problema en el cinco. Pero mi trabajo es entrenar y jugar lo mejor posible, para opinar de esas cosas está el resto de la gente. Nosotros nos limitamos a nuestro trabajo, pienso que no habrá problemas, somos tres pívots con lo que el tiempo que juguemos podemos jugar a tope y pienso que no habrá problemas.

¿Qué les dijo Casimiro en el arranque?

No se ha centrado mucho en eso, simplemente que el equipo es el que está, no hemos cambiado mucho y ya está. Ha sido para juntarnos todos, recuperar sensaciones, que Tim [Abromaitis] se meta en la dinámica del equipo que es el más nuevo y vernos las caras otra vez que sienta bien.

¿En qué centra su trabajo individual?

Un poco más en ataque, los bloqueos y las continuaciones: poner bloqueos duros, continuar rápido y finalizar bien. Jugamos mucho con eso, y en defensa, los bloqueos directos. Estamos empezando, no estoy muy centrado en cosas muy específicas, pero lo que quiero preparar mejor para la temporada es eso: bloquear, continuar y recibir para que las que reciba las pueda finalizar duro.

¿Juega más pick & roll aquí del que jugó en América?

No lo sé, allí el juego era más caótico y acabábamos en pick and roll. Pero aquí lo usamos bastante, con más táctica, más ordenado, pero también se usa. Es la base. El trabajo de un pívot se limita a dos o tres cosas y una de ellas es bloquear y continuar, así que ahora quiero centrarme en eso.

¿Echa de menos algo de los Estados Unidos?

Lo de volver a casa y jugar en la ACB...Me fui pero pensaba que volvería y jugaría en la ACB y en el Unicaja , así que al estar aquí se ha cumplido todo lo que quería inicialmente. No echo mucho de menos nada en particular de allí. El baloncesto de aquí es más bonito, me gusta más y la verdad es que estoy muy contento.

¿Prefiere este baloncesto al norteamericano?

Sí, yo sí. Sobre todo porque me he criado aquí, al volver es lo que quería. El de allí es muy caótico, se juega mucho con los exteriores, el pívot se limita a bloquear y ya está. Aquí se pueden hacer más cosas, dentro de tu juego puedes hacer más lecturas, luego el tema de la defensa, más defensa en equipo. A mí me gusta más.

¿Teme que no se juegue la temporada?

Poco estoy pensando en eso. Pienso que se jugará, espero que se juegue con normalidad dentro de lo posible. Ahora, a hacer la pretemporada de la mejor manera posible, que no se nos haga muy dura. Lo que pase se escapa de nuestro control y nosotros controlamos lo que podemos hacer: prepararnos para una temporada normal y dura. No he pensado mucho en qué podrá pasar.

¿Es posible competir contra presupuestos como los de Real Madrid y Barcelona?

Competir tenemos que competir, tengamos el presupuesto que tengamos. Un equipo como Burgos ha hecho lo que ha hecho en la fase final y tenía menos presupuesto. No importa tanto el presupuesto como que nosotros los jugadores y los entrenadores nos preparemos igual de bien. Así que jugar contra Madrid, Barça u otros equipos así se nota un pelín, pero la liga es así. Si queremos ser los mejores, hay que pelear contra los mejores y ganarles, no hay que pensar más. Que nuestro presupuesto sea más bajo no tiene que importarnos mucho a la hora de jugar.

¿Sigue prefiriendo un tapón a un mate?

Dependiendo del momento del partido, la verdad. El tapón evitas una canasta y te da otra. El mate es una canasta segura, es un dilema difícil. Pero bueno, seguiré diciendo que prefiero un tapón antes que un mate.

Siempre priorizando la defensa, ¿eso lo da ser hincha en el Carpena?

Haces lo que te piden. Pero la defensa es la garra que siempre ha tenido el Unicaja, desde la defensa siempre hemos peleado mucho. El tapón levanta al Carpena y cuando el Carpena se vuelca defiendes con muchas más ganas. Quizá por eso me guste.

Sin público se pierde mucho...

Se habla de ello bastante. Cada vez que un equipo viene al Carpena sabe que será una pelea dura porque el público siempre está a tope. Para nosotros ayuda muchísimo y se nota cuando vas a otros pabellones. Cuando el Carpena se vuelca con nosotros y se echa a la pista, remontamos...vas a tope y se nota. Yo que he estado como público toda mi vida y ahora lo veo abajo...Se nota mucho cuando están con nosotros y se agradece.

¿Qué pívot elige de los que vio jugar de verde?

Fran Vázquez, sin duda. En la Liga..Recuerdo verle en el Unicaja, por su juego, su físico, por todo me gustaría parecerme a él en lo que ha sido en el Unicaja y en la Liga, por supuesto. Es una aspiración bastante grande, pero pienso que es bonita. He tenido suerte de haber jugado contra él este año, siempre ha sido muy amable y simpático conmigo y todos hablan muy bien de él, qué más puedo contar que no se sepa de él...

Más allá de lo romántico, acaba contrato este año, ¿han hablado ya con usted?

No estoy atento a eso, que acabe contrato y otros clubes...Sólo pienso en hacer un buen año y si todo sale bien no tengo que preocuparme de nada porque de eso se encargará mi juego. En mi segundo año como profesional no me voy a rallar con dónde voy o qué pasará. Yo estoy donde siempre había querido estar, estoy contentísimo de estar aquí. Cuando acabe la temporada, veremos.

Así que lo deja todo para el final de temporada.

Mi preocupación ahora no es qué pasará dentro de un año, es prepararme, jugar, entrenar, estar lo mejor posible y que salga el año bien. Ni siquiera hemos empezado, ya me preocuparé por eso.

¿La etiqueta de favoritos en la Eurocup es demasiado?

La etiqueta la van a colgar siempre. No creo que se queden cortos ni que tiren a mucho. Por el título hay que luchar siempre, el año pasado lo hicimos bastante bien y si no llega a ser por el año que hemos tenido hubiésemos peleado por el título. No pienso que sea una aspiración muy loca ni que la gente tenga que ponerse mal si no se llega a la final. Vamos a ir a por la final siempre, tratar de subir a la Euroliga, eso es obvio y hemos demostrado que podemos hacerlo. Pero los demás lo intentarán también y es muy difícil.. Con eso en mente, que sepan que vamos a ir a por todas

¿Cómo lleva las limitaciones del coronavirus?

Ahora es más complicado, intento quedarme más en la casa escuchando música, jugando a la Play. Tengo Marbella al lado y voy a ver a mi familia o quedo a comer en mi casa con amigos. No me aburro, hay que tomar muchas precauciones y las sigo todas. Entre Play y algunos amigos se pasa el tiempo bien.

¿A qué juega ahora en la consola?

Call of Duty es el que más juego ahora, uno online que juegas con amigos. La gente que hay ahora son unos máquinas, si no estás acostumbrado te puede parecer caótico el juego pero al final te ríes ganes o pierdas. Juegas, charlas, te ríes y ya está.

Usted es joven, ¿no le tienta salir?

Sí, me gustaría hacer mucha más vida social, salir más por ahí, comer fuera, estar en eventos que se pueda reunir más gente, pero no puedo. Es algo que afecta a todos y que ahora se está poniendo un poco más chungo. Se trata de concienciarse un poco, no será para siempre, se supone que lo peor ya ha pasado: hemos estado encerrados en casa mucho tiempo. No lo llevo tan mal aunque soy joven: sólo hay que concienciarse un poco y saber que lo importante es que todos estemos bien.

La última: ¿Qué le pide a la temporada?

Jugar bien, buena temporada, hacer unos buenos play offs y plantarnos en la final. En la Eurocup hacerlo como la pasada, íbamos muy bien, con buena dinámica, muy animados, con muchas ganas. Espero que vaya bien y que no haya muchos contratiempos con lo que ocurre ahora. Aspirar al máximo y que la afición esté con nosotros, en las buenas y las malas. Se nota muchísimo. Lo que hicimos en la Copa del Rey fue gracias a ellos y fue precioso. Espero que tengamos más momentos como ese este año.