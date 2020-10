Fisac: "Tenemos que dejarnos de chorradas y de tonterías".

Pasa un mal momento el Herbalife Gran Canaria, que apila varias derrotas seguidas. Preocupan los resultados, pero también las sensaciones. La impresión general es que el equipo isleño no compite en los partidos, entre muchos factores, hay un agujero en el aro propio. Sobre este mal momento amarillo reflexionaba Porfi Fisac, una de las cabezas visibles de este proyecto, antes de la visita del Unicaja a las islas. "Tengo claro que estamos en una situación difícil, creo que no estamos comprendiendo bien en qué club jugamos. Nos está costando bastante ser capaces de evitar las excusas, viajes, número de partidos… Hay una sensación dura. No vale jugar partidos de cualquier manera. Ahora mismo el grupo tiene que ser consciente de que no vale la excusa para fortalecer lo que significa el competir", analizaba.

"Unicaja es un rival absolutamente difícil, con muchas armas, con condiciones de hacer las cosas bien. Con exteriores que están metiendo. Alonso, que está creciendo mucho. Brizuela, que lleva años demostrando su calidad y su talento. Jugadores como Alberto o Bouteille", comentaba el técnico amarillo: "No seremos nunca capaces de ganar si no somos primero capaces de trabajar a nuestro máximo nivel. Tenemos que dejarnos de chorradas y de tonterías y tenemos que ir a saco, porque esto solo nos puede llevar a cosas malas, como cambios de entrenador y jugadores".

Porfi Fisac habló sobre otros temas:

Madurez

"Empezamos todos los partidos con criterio, con una lógica. A veces llegamos al descanso por arriba, pero siempre con sensación de que podemos hacer algo. Pero esa sensación se diluye cuando viene alguna adversidad como algún parcial. Esto es la Liga Endesa: tenemos que dejarnos de tanta excusa y ser más honestos en el trabajo".

Debilidades

"Siento que estoy decepcionando a mi afición y a mi club. Me siento con una sensación de que puedo hacer mucho más. Vestir esta camiseta no es para cualquiera. Todo lo que hablábamos del sentimiento, de pelear, yo siento que no lo estoy aportando. También quiero que los jugadores lo sientan, porque los rivales nos están vacilando, se están riendo de nosotros en los partidos. Nosotros podemos tener más o menos talento, pero lo importante es el grado de trabajo, de compromiso, de sufrimiento. El grupo tiene talento pero no lo estoy demostrando. Empiezo a decir 'igual debemos trabajar algo más'. Hay situaciones en las que la debilidad mental que tenemos es muy grande. En otras situaciones, nos cuestan dos cosas fundamentales: rebotear y defender. En lo que nos ganan, requiere esfuerzo. No estamos teniendo ese esfuerzo".

Capacidad de maniobra

"Normalmente, lo que traslado al vestuario no es algo que suela decir nunca. Yo tengo claro que me tienen aquí para tomar decisiones y para que el equipo gane. No para andar soportando que no seamos lo suficientemente capaces de competir. Es verdad que toda esta última semana hemos jugado cuatro partidos y entrenado una hora. Pero esto solo vale para la gente que no tiene hambre, ambición. Ahora mismo no estamos sacando esa entrega que nos merecemos como club, que nos merecemos como afición. Lo que más siento es decepción, porque no estamos siendo buenos".