La BCL y el precedente Galatasaray

El foco de interés del Unicaja pasó hace ya un par de semanas del parqué a los despachos. Sigue entrenando un grupo de chavales de cantera en sesiones de tecnificación y trabajo específico con otros jóvenes forjados en Los Guindos que están en Estados Unidos o en ligas LEB. Lo hacen de lunes a jueves y descansan el fin de semana. Pero es época de máxima actividad en la zona noble, con varios frentes abiertos.

Uno, evidentemente, es la planificación deportiva de la próxima temporada. De momento no se ha concretado ninguna operación. El club pide máxima discreción a los agentes y los jugadores a la hora de tratar. Hay muchos ofrecimientos y varios escenarios de plantilla planeados, lo que afecta a jugadores que acaban contrato. Abromaitis, Jaime Fernández, Francis Alonso y Rubén Guerrero, no los cuatro a la vez, tendrían cabida en función de cómo se vayan cerrando las distintas operaciones. En cualquier caso, hasta tres días después del final de la ACB no se abre el plazo para los jugadores del tanteo, a los que el Unicaja podría inscribir, aunque ahora hay que cubrir el 100% del sueldo actual con esa oferta.

Unida a esta planificación está la posibilidad de jugar en Europa, que condiciona. Hay la convicción dentro del club que habrá acceso a la BCL, aunque la FIBA no lo ha confirmado oficialmente. Es trabajo de despachos de Antonio Jesús López Nieto, presidente cajista, con Patrick Comninos, CEO de la competición, con el que el contacto es frecuente. Está descartada la opción de desandar el camino y marcharse a la Eurocup. De fondo está una posible reunificación pero parece imposible que sea esta temporada.

Comninos recordaba en Bilbao que la BCL tenía cuatro invitaciones disponibles entre la fase previa y la de grupos. Una de las invitaciones que se repartieron en la pasada edición fue para el Galatasaray, que fue el quinto equipo turco en la competición. El otomano es un mercado interesante por el dinero que se maneja y por los casi 90 millones de turcos. El Galatasaray, equipo con muchos seguidores detrás por el fútbol y que también pisó la Euroliga como el Unicaja, aunque no con tanta continuidad, y ganó la Eurocup, firmó con la BCL

“Los acuerdos a largo plazo han sido parte del BCL y su estrategia desde las primeras etapas de la competición y no es algo nuevo. Estos acuerdos tienen por objeto proporcionar a ambas partes un nivel de certeza y la oportunidad de planificar en consecuencia, lo que debería ser un requisito previo esencial para todos los clubes de Europa y no el privilegio de unos pocos”, decía el año pasado Comninos, antes de que se presentara el caso del Unicaja esta temporada. Uno de los beneficiarios de la invitación directa para la fase de grupos fue el Galatasaray, otro equipo que firmó contrato, un año antes que los malagueños, con la competición. La temporada fue nefasta en el campeonato turco y quedó 14º de los 16 equipos, lindando con el descenso. Había varios equipos por delante en la tabla que presentaron su petición de competir. Uno de ellos el Bahcesehir de Jamar Smith, que a la postre ha sido el campeón de la FIBA Europe Cup, la cuarta competición en el escalafón, la segunda de rango para la FIBA. En ese caso se fue hasta el límite de la tabla para otorgar la invitación. Teóricamente, si el Breogán se inscribe iría por delante. Pero si hay invitación, es a discreción de la competición. Igualmente, también recibió una invitación para la fase previa el Bamberg, quehabía quedado octavo de la liga de Alemania. Otrora clásico en la Euroliga, el equipo bávaro ha ido bajando progresivamente su nivel una vez cambió de vía, algo que el Unicaja debería evitar.

Esa fase previa es otra opción para el Unicaja. Falta por ver cómo es el formato que esta temporada propone la BCL, algo que se conocerá a finales de junio. Este año, 24 equipos compitieron por cuatro plazas, con cuatro sedes de seis equipos y una plaza en cada uno. De entrar en esa fase, Málaga podría albergarla. Aunque implicaría estar a tope pocos días después del Europeo y empezar la temporada a alto nivel.