Problemas para los Pacers de Domas Sabonis

Les está costando arrancar a los Pacers de Rick Carlisle esta temporada en la NBA. Después de los primeros cinco partidos marchan con un pobre balance de 1-4, que les tiene en la penúltima posición de la Conferencia Este. Sólo los Detroit Pistons (0-3) están por detrás. La última derrota fue la pasada madrugada frente a los Toronto Raptors, que se impusieron con holgura (118-100). Los canadienses fueron superiores durante el encuentro y no tuvieron problemas para sellar su segundo triunfo, el primero en casa de esta campaña. Gran actuación de Fred VanVleet con 26 puntos, 10 rebotes y seis asistencias.

Bien acompañado por OG Anunoby, con 25 puntos y de Scottie Barnes con 18 puntos, siete capturas y siete pases de canasta. El base Malcom Brogdon, uno de los tres jugadores titulares de los Pacers que tuvieron números de dos dígitos, acabó de líder encestador al conseguir 18 tantos, que no evitaron la derrota del equipo de Indiana. Brogdon se lesionó el tendón de la corva izquierda a principios del tercer cuarto y no regresó. Discreto partido, para lo que acostumbre, de Domas Sabonis, que terminó con nueve puntos, ocho rebotes y tres asistencias en 34 minutos. Los Pacers se enfrentarán en la madrugada del viernes al sábado a los Brooklyn Nets, también con un inicio irregular sin Kyrie Irving.

