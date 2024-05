Sito Alonso: "En Málaga hay que tener instinto asesino"

Sito Alonso, técnico del UCAM Murcia, analizaba un nuevo enfrentamiento ante el Unicaja. "No es lo mejor ahora", reconocía el técnico de los universitario por la fatiga acumulada y el conocimiento entre ambos. "Peor ellos, que han tenido que jugar con Tenerife nada más llegar de Belgrado. Lo del Unicaja tiene mucho mérito. Estamos hablando de un club, tal y como lo veo, que todo el mundo piensa que tiene que ganar por la plantilla que tiene, los esfuerzos que hace, la apuesta grande por tener esa plantilla y un proyecto muy bueno, pero luego hay que ganar. En algún momento le ha pasado factura ese favoritismo: en la Copa o en la Final Four de Málaga. Pero este año, sabiendo que tenía que ganar, lo ha hecho contra dos equipos españoles en Belgrado, algo que es muy difícil de hacer. Es muy meritorio. Vamos con la ambición de intentar olvidar que el rival es el Unicaja. Concentrarnos por hacer un buen partido fuera de casa y seguir peleando por nuestras posiciones, para acabar lo más arriba posible. Y en eso estamos. El rival es el Unicaja. La dificultad es grande, pero nos tenemos que olvidar y centrarnos en lo nuestro, abstraernos de todo lo que supone jugar en un campo que va a celebrar un trofeo con su afición, que nos gustaría tenerlo a nosotros", explicaba Sito Alonso.

Esperar que el Unicaja pudiese estar frío por ese cansancio o la fiesta del Carpena, aunque Sito espera la mejor versión de los malagueños. "Si no hubiera jugado en Tenerife, probablemente podía tener algo de relajación. Pero ahora no. Se están jugando cosas muy importantes: el quedar primero de la ACB. Que eso significaría un factor cancha en todos los play offs, y en Málaga ganar es muy difícil ganar para cualquier equipo, ya sea el Madrid o Barça, los que siempre están ahí. Como Unicaja quede primero, será un problema para esos dos equipos por el ambiente tan positivo que tienen en el pabellón. El otro día (contra Zaragoza) tuvimos un ambiente festivo aquí. Nos dimos cuenta al salir al pabellón, fotos con la medalla y la gente, que estábamos algo distraídos. Si el Unicaja ahora se despista un poco, que no lo creo, hincar el diente y aprovecharlo. Hay que tener ese instinto asesino para querer hincarlo. Si no lo tenemos, será muy difícil competir allí", decía.

Algunos elementos de su plantilla cogidos con pinzas. "Sant-Ross y Sleva estarán justos. Van a jugar porque tienen un compromiso muy grande con el proyecto. Se sienten identificados con él. Marko (Todorovic) jugó pocos minutos el otro día, pero estará más fresco en Málaga. Es muy meritorio que los jugadores hagan ese esfuerzo por jugar". Y apunta la fórmula para poder tener opciones ante este Unicaja. "Jugar como lo hicimos en la Supercopa, donde tuvimos un triple de Sleva para finiquitar el partido y darle la vuelta. Y jugar igual que en Belgrado. El 75% del control del partido fue del UCAM Murcia. En el segundo cuarto no estuvimos acertados en dos o tres minutos, que nos hizo irnos al descanso con siete puntos de ventaja y no dieciséis. Y luego, cuando tienes un rival de la entidad del Unicaja, pensar que en cualquier momento puede pasar lo que pasó, que se te va rápidamente. Tienen mucha calidad y esfuerzo, la receta nuestra, en diferentes niveles, junto con Manresa. Ya llegará la victoria contra ellos. No hay que obsesionarse. Saber que estamos compitiendo bien".