Yankuba Sima zanja el debate

Yankuba Sima ha crecido en los play offs, el jugador del Unicaja que más ha subido su nivel desde finales de mayo. Necesitaba el gerundense emerger de esta manera, por lo accidentada que fue su llegada a Los Guindos, con meses posteriores de escasa continuidad, y un futuro en Málaga que se decidiría en función de sus méritos en el último trimestre. Su emparejamiento con Shermadini fue llamativo, parando todas las armas del MVP de la competición, exhibición defensiva ante un jugador que casi siempre es imparable, no tantas veces se ha visto el georgiano tan superado y mucha culpa la tuvo Sima. "Claro que necesitaba esto, por la temporada tan atípica que ha sido para mí", reconocía el jugador a Málaga Hoy el pasado martes, horas antes de viajar a Barcelona, donde ha dado uno o dos pasos más hacia adelante.

Inesperada su actuación ante el Barça, en un escenario que le va a revalorizar y que servirá para seducir al Unicaja de que sí tiene hueco para la próxima temporada. Ya se le tenía estima en Los Guindos, pero ese 24 de valoración es un argumento de mucho peso: 19 puntos (9/9 en tiros de campo) y 5 rebotes, con algunas finalizaciones de ser un pívot fino en ataque; no es su fuerte, pero el verle progresar de esa manera toma conciencia del potencial. Tiene más valor hacerlo ante Vesely, de los mejores defensores de Europa, o Sanli, otro pívot de primera fila. Hubo situaciones donde el catalán no estuvo tan sólido atrás, a la hora de no leer los cambios defensivos que ocasionaron canastas sencillas, todo compensado en el otro lado de la pista. Es el gran reforzado del Unicaja, confirmado porque ya había dado pinceladas en los últimos partidos.

El mejor partido desde que llegó a Los Guindos, pero también de toda su carrera como profesional. Hasta el momento, su cota más alta era un 22 de valoración, la pasada temporada con BAXI Manresa en BCL, frente al Tofas Bursa, listón que ha dejado altísimo con esa marca en el Palau. "Él llegó en un mal momento físico porque no contaba para el entrenador, casi no jugaba, el Venezia es un equipo veterano que no entrena mucho y no llegó en tono bueno. Ha sido más constante, ha recuperado con la ayuda de Marcos Cerveró, preparador físico, muchos hábitos. Ha ido mejorando no tanto en la parcela ofensiva, donde la gente pone más el foco, pero sí en otras facetas y ha ido entendiendo el sistema defensivo de Ibon, ha conocido a los compañeros. A lo mejor mañana no está tan bien, pero sí otro sale y lo hace mejor. Es lo que distingue a este equipo. Nosotros estamos contentos con Yanku y él transmite cada día unas ganas de ayudar, de agradar y hacerlo bien que nos hace estar muy tranquilos con él. Vamos a esperar que termine todo y él también lo sabe. Estamos contentos con él, con 26 años tiene margen de mejora... Entiendo que no debe haber problema", explicaba Juanma Rodríguez la pasada semana en Deportes Cope Málaga.