La opinión del Unicaja sobre Yankuba Sima

Los partidos últimos del Unicaja ante el Lenovo Tenerife han hecho ganar protagonismo a Yankuba Sima, que está haciendo un buen trabajo sobre Gio Shermadini, MVP de la ACB. Se han menguado sus números e impacto, aunque no hay que minusvalorar al georgiano y sus cualidades, que pueden ser dañinas en cualquier momento.

Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, hablaba Deportes Cope Málaga sobre las cualidades y las expectativas con el pívot gerundense. "Quizá haya sido el partido, por cómo ganamos, porque Shermadini no estuvo en ese nivel, en el que tuvo más protagonismo. Siempre lo comento con él, quisimos hacerle un uno más uno para conocerle a nivel personal, en el día a día, ética de trabajo... A pesar de que las informaciones que teníamos eran muy positivas. Ver cómo era de competitivo y qué nivel nos podía dar. Es un jugador que llega en enero y le cuesta más, lógicamente. Él llegó en un mal momento físico porque no contaba para el entrenador, casi no jugaba, el Venezia es un equipo veterano que no entrena mucho y no llegó en tono bueno. Ha sido más constante, ha recuperado con la ayuda de Marcos Cerveró, preparador físico, muchos hábitos. Ha ido mejorando no tanto en la parcela ofensiva, donde la gente pone más el foco, pero sí en otras facetas y ha ido entendiendo el sistema defensivo de Ibon, ha conocido a los compañeros. A lo mejor mañana no está tan bien, pero sí otro sale y lo hace mejor. Es lo que distingue a este equipo", explicaba Rodríguez.

Acerca de su futuro, el director deportivo afirmaba que "nosotros estamos contentos con Yanku y él transmite cada día unas ganas de ayudar, de agradar y hacerlo bien que nos hace estar muy tranquilos con él. Vamos a esperar que termine todo y él también lo sabe. Estamos contentos con él, con 26 años tiene margen de mejora... Entiendo que no debe haber problema".