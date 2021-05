La temporada regular de la ACB se atrasa una semana

La ACB comunicó días atrás el retraso del final de la temporada regular por la acumulación de partidos suspendidos tras los brotes de Covid-19 del MoraBanc Andorra y el Retabet Bilbao que hacían inviable acabar en la fecha prevista. Están también los condicionantes de la celebración de la Final Eight de la Champions (nada menos que un viaje a Nizhny Novgorod) desde este miércoles al fin de semana y los play off de la Euroliga con la posible presencia en la Final Four (del 28 al 30 de mayo) del Barcelona y el Real Madrid.

No se han comunicado fechas oficiales porque está a expensas de la aprobación de la Asamblea, que se celebrará este martes. Pero por lo que la ACB ha comunicado internamente a los clubes, la idea es retrasar el final de la temporada regular una semana, al 22-23 de mayo. Sería ahí cuando el Unicaja cerrara la temporada regular en su partido ante el Real Madrid. Permanece en la misma fecha el partido del próximo sábado 8 ante el UCAM Murcia, pero todos los demás cambiarán. Quedan los partidos atrasados ante el MoraBanc (previsto en un principio para este martes pero dilatado tras las protestas del club pirenaico por la salvaje acumulación de partidos) y el Baskonia más los regulares ante el Acunsa GBC y el Real Madrid, que con esta medida quedarían reprogramados también.

Lógicamente, este retraso en un calendario ya comprimido de por sí obligará a tomar nuevas medidas. Hay un tope, que es los Preolímpicos se disputan del 29 de junio al 4 de julio. Y la ACB tiene fijado el 16 de junio como máximo para su finalización. Estaba previsto el inicio del play off el 18 de mayo, nada más dos días después del fin de la liga regular, que ahora sería el 23. Así que en la Asamblea se tratará si se reducen los partidos de play off o se elabora algún sistema alternativo para proclamar al campeón de la temporada 2020/21. El covid-19 no da tregua.