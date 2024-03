Ibon Navarro: "Importante victoria, partido incómodo y a recuperar sensaciones"

Ibon Navarro analizaba la victoria trabajada del Unicaja ante un notable Bilbao Basket, que quedó reducido en el último cuarto"Lo primero es lamentar el incidente con Rabaseda. Esperemos que se recupere lo antes posible. Hemos hablado con el director deportivo de Bilbao y el club está en posición de ayudar para que lo de Xavi se solucione lo antes posible. Hemos empezado con poco ritmo, no exactamente eso, pero al margen de lo que ha pasado con el reloj, que afecta, no empezamos mal. Pero nuestra segunda rotación ha bajado nuestra energía defensiva. Demasiadas situaciones de uno contra uno y errores de concentración, que les ha permitido un más de 70% en tiros de dos antes del descanso, una barbaridad. Y creo que es algo que hemos solucionado a mediados del tercer cuarto, con un quinteto más sólido, primero con Melvin, luego con Kam y Tyler, que han frenado bien a Pantzar. Hemos conseguido controlar sus situaciones. Nuestros cincos no leyeron bien cómo defender, Gus el que mejor e interpretando el nivel de ayuda. Sí conseguimos recuperaciones, controlar el rebote, que nos dieron ritmo competitivo después de tanto tiempo. Y unos quince minutos que se parecen mucho a lo que somos nosotros; detrás hay un gran trabajo de Bilbao, que nos ha limitado situaciones por dentro para no abrir tiros cómodos. Una victoria importante, en un partido incómodo después de este parón, y vamos a ver si vamos recuperando nuestras sensaciones, sobre todo a nivel defensivo". Ibon Navarro decía que Rabaseda tiene "una avería muy gorda. Ha perdido tres dientes y el maxilar lo tiene roto".

El partido empezó con 33 minutos de retraso por una avería en el reloj, condicionante que pagó el equipo. "Sí nos resta energía. Aunque los cinco jugadores que van a empezar, los vas a reactivar, los que van detrás es normal que no lo hagas. Saben que no van a empezar y están desconectados, afecta a ambos. Nuestra entrada no ha sido mala, pero los que han ido entrando han estado desconectados. Ellos no tanto, mejoraron con el 21-12. Pero nosotros no hemos encontrado un quinteto que mantuviera la energía. Creo que por eso la segunda unidad estuvo mal". Bilbao bajó mucho el ritmo del Unicaja, algo habitual, más en el Carpena. "El último cuarto de la Copa del Rey fue récord, no es casualidad evidentemente. Cada uno hace lo que tiene que hacer, dentro de la legalidad, para llevar el partido donde tú quieres. Me parece lícito que pidan challenge, porque además han dado la razón. Lo que pretendemos hacer es hablarlo, que los jugadores no se desconecten, hacer este tipo de cosas, en las series en los entrenamientos".

Buen regreso de Carter y Kalinoski, que en la Copa quedaron tocados por la falta de acierto ante Tenerife. "Tyson es un jugador que acepta con gusto jugar de base en este equipo, sabiendo que Alberto y Kendrick están por delante de él. Estas semanas ha estado jugando de '1', sin ellos, ha estado muy bien. Eso nos da confianza de saber que nos va a dar otras cosas. El tema es que encuentre esa calma en su ansiedad, porque cuando se centra lo hace realmente bien. Ahora mismo él ha estado en la línea del equipo atrás, él y todos. Para él es una responsabilidad saber que tiene que jugar por Alberto y sabiendo que Kendrick no puede pasar de 15 minutos, entonces ha asumido esa responsabilidad de forma natural y positiva. Tyler ha ido creciendo en el partido, entrada que no ha sido buena, pero su aportación en el tercer cuarto cambia el partido totalmente. Son dos jugadores que han ido cogiendo buenas sensaciones". Y no piensa en el liderato, este domingo su Andorra recibe al Real Madrid. "No quiero saber nada del liderato. Voy a encontrarme un tsunami que no voy a ser capaz de parar. Mejor quedarnos como estamos", bromeaba.